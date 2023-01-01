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صفقة غزة :،اسرائيل تدرس رد حماس المحدث الذي سلم ليلة أمس..

الخميس 24 يوليو 2025 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة غزة :،اسرائيل تدرس رد حماس المحدث الذي سلم ليلة أمس..



القدس المحتلة/سما/

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "زمان إسرائيل" إن تل أبيب تدرس الآن رد حماس الذي وصل الليلة الماضية.

في وقت سابق، أعلنت حماس أنها سلمت ردها على مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء. وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هذا رد جديد.

وكانت حماس قدمت الثلاثاء ردا سابقا، سرعان ما رفضه الوسطاء العرب، ورفضوا حتى نقله إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، مطالبين المنظمة بتقديم عرض أكثر معقولية.

واستجابت حماس للمطلب، وأكد المسؤول الإسرائيلي الليلة أن الرد الأخير لا يتضمن بعض المطالب التي وردت في الاقتراح الذي قدمته المنظمة الثلاثاء.

وبحسب المصدر فإن إسرائيل لا تزال تدرس رد حماس بشكل كامل.

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