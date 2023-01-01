حماس تطالب بفتح معبر رفح لعودة العالقين لمواجهة خطة ترامب للهجرة..

غزة / سما /

كشفت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الأربعاء ، تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وقالت القناة، إن حركة حماس طالبت خلال مفاوضات صفقة الأسرى ب فتح معبر رفح لعودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة.

وقدرت مصادر إسرائيلية تحدثت للقناة، بان إسرائيل قد توافق على الطلب بنسبة عالية.

وأشارت المصادر إلى أنه خطوة رمزية من جانب حماس لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجرة.

بدورها نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصادر قولها، إنه "لم يصل رد من حماس بعد لكن الوسطاء يتوقعون ردا إيجابيا مع تحفظات تستدعي استمرار المفاوضات".

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن حماس ستطالب بتعديلات على خرائط انتشار الجيش ومفاتيح التبادل".

وتابعت القناة "حماس تطلب وقف الحرب على غزة، والتقديرات الإسرائيلية، على الرغم من الصعوبات، الصفقة قد توقع خلال أيام، وقد توقع خلال هذا الأسبوع".

وأكدت أن "التقديرات اليوم الأربعاء تشير إلى أن الفجوات في مفاوضات الدوحة ليست كبيرة جدا".