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غزة : عشرات الشهداء وخدمات المشافي مهددة بالتوقف

الأربعاء 23 يوليو 2025 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عشرات الشهداء وخدمات المشافي مهددة بالتوقف



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٨١ شهيدا منذ فجر الثلاثاء في مختلف مناطق القطاع بينهم ٣١ من المجوعين قرب مراكز المساعدات.

من جهتها أعلنت الصحة بغزة توقف خدمات مشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وعيادات السلام والشاطئ والجلاء

واوضحت ان توقف المستشفيات والمراكز الطبية جاء لإصرار الاحتلال على منع إدخال الوقود في غزة والشمال

وأكدت ان بقية المستشفيات ستتوقف عن العمل خلال ٤٨ ساعة فقط نتيجة منع إدخال وإيصال الوقود

غزة والشمال

وارتقى سبعة شهداء بينهم جنين وإصابات جراء قصف إسرائيلي لشقة سكنية لعائلة الشاعر بالقرب من مسجد الفلاح في تل الهوا غربي مدينة غزة.

وارتقى شهيد وخمس إصابات بقصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منتزه الشاطئ الشمالي غربي مدينة غزة

كما استشهد ١٥ مواطن بينهم ست أطفال وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة مدير فرع النصر ببنك فلسطين سابقا رضوان مشتهى.

وتعرضت سيارة إسعاف كانت متوقفة هناك لدمار كبير عدا عن تدمير عدة منازل.

وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين بينهم ثلاث أطفال باستهداف بالقرب من مسجد علي بن أبي طالب بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع 

وانهى جيش الاحتلال عملية برية استمرّت ليومين جنوب دير البلح دمر خلالها عشرات المنازل.

وانتشل مسعفون جثامين سبعة شهداء من جنوبي دير البلح بعد تراجع الدبابات وهم: أحمد فايز محمد أبو عمرة، حازم سلامة سليمان أبو عمرة، مقبولة خليل إسماعيل اللحام، أحمد عبد الرزاق حمدان بخيت، أحمد شعبان علي فطاير ، إيهاب شعبان زويد شعبان، أحمد سلمان أبو عمرة

وشنت طائرات الاحتلال غارات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

جنوب القطاع

واستشهد ١٩ مواطن في سلسلة غارات جنوب القطاع بينهم اربعة من متلقي المساعدات.

ودمر جيش الاحتلال مربعات سكنية ببطن السمين جنوب خان يونس وبالحي السعودي غرب رفح.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٧٧ شهيدًا (منهم خمس شهداء انتشال) و ٣٧٦ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٩١٠٦ شهيدًا ١٤٢٥١١ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٨٢٦٨ شهيدًا ٣٠٤٧٠ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٥ شهيد وأكثر من ٥٢ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٠٢٦ شهيدًا وأكثر من ٦٥٦٣ إصابة.

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