  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شيخ الأزهر يطلق نداء عالميا لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ الأزهر يطلق نداء عالميا لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة



القاهرة/سما/

 أطلق الأزهر الشريف نداء عالميا يستصرخ به أصحاب الضمائر الحية من أحرارِ العالم وعقلائه وحكمائِه وشرفائه، من أجلِ تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة القاتلة، التي يفرضها الاحتلال في قوة ووحشية ولا مبالاة لم يعرف التاريخ لها مثيل.

وقال الأزهر في بيان، اليوم الثلاثاء، نستصرخ من لا "يزالون يتألمون من وخز الضمير ويؤمنون بحرمة المسؤولية الإنسانية، وبحقوق المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسطِ حقوقهم في المساواة بغيرهم من بني الإنسان في حياةٍ آمنة وعيش كريم، من أجلِ تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة القاتلة، التي يفرضها الاحتلال.

وأضاف، أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء يقتلون بدم بارد وأن من ينجو منهم من القتلِ يلقى حتفه بسببِ الجوع والعطش والجفاف، ونفاذ الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت مُحقق.

وشدد على أن ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويع قاتل ومتعمد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن كسرة من الخبز الفتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية، لهو جريمة إبادة جماعيةٍ مكتملة الأركان، وأن من يمد هذا الكيان بالسلاحِ، أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، فهو شريك له في هذه الإبادة، وسوف يحاسبهم الحكم العدل، والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: "أكلنا يوم أُكل الثور الأبيض".

وقال البيان، إن الأزهر الشريف وهو يغالب أحزانه وآلامه، ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع لصد هذا الكيان الوحشي، وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكلٍ فوري وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم الصحية نتيجة استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وجاء في البيان، إن الأزهر الشريف ليبرأ أمام الله من هذا الصمت العالمي المريب، ومِن تقاعس دولي مخز لنصرة هذا الشعب الأعزل، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة من أرضهم، ومن كل من يقبل بهذه الدعوات أو يتجاوب معها، ويحمل كل داعم لهذا العدوان مسؤولية الدماء التي تسفك، والأرواح التي تزهق، والبطون التي تتضور جوعا في غزة الجريحة، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

هيئة البث: "تقدّم" في مفاوضات غزة بشأن انتشار الجيش الإسرائيلي

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف أسباب قرار زامير "الصعب" بتقليص حجم القوات..

الأخبار الرئيسية

مصدر عسكري اسرائيلي : معظم القضايا المطروحة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس شبه محسومة

20250722101825

ويتكوف يزور المنطقة لدفع اتفاق التهدئة في غزة

687fcbfe42360474de5cb2c9

مسؤول إسرائيلي: "نتوقع رد حماس الليلة أو غدا" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

20250722075001

الكنيست يصوّت الأربعاء على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة

687fc71e4c59b743781faff1

أبو حمزة: فقدنا الاتصال بمجموعة تأمين جندي إسرائيلي أسير لدينا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية