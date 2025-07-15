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"تايمز أوف إسرائيل": انقطاع الاتصال بقادة "حماس" في غزة يعرقل مفاوضات الأسرى

الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تايمز أوف إسرائيل": انقطاع الاتصال بقادة "حماس" في غزة يعرقل مفاوضات الأسرى



القدس المحتلة/سما/

أفاد مصدر لـ"تايمز أوف إسرائيل" بأن مفاوضي "حماس" بالدوحة لم يتمكنوا من الوصول إلى قادة الحركة بغزة منذ الأسبوع الماضي، مما حال دون تقدم مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار بالقطاع.


وقدمت إسرائيل الأسبوع الماضي خرائط مُحدثة تظهر إعادة انتشارها المقترحة لقواتها خلال الهدنة التي تستمر 60 يوما، وأثارت الخرائط تفاؤل الوسطاء بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، إذ توقعوا تراجع إسرائيل عن مطالبها السابقة بالبقاء في السيطرة على مساحات أكبر من أراضي غزة، وفقا لما ذكره دبلوماسيون عرب لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" آنذاك، مضيفين أنهم يتوقعون موافقة حماس على الخرائط الإسرائيلية.

لكن مداولات حماس بشأن الاقتراح الإسرائيلي المُحدث استمرت منذ يوم الخميس دون رد، حسبما أفاد المصدر أمس الاثنين، معربا عن أسفه للخسائر اليومية في أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة خلال هذه الفترة.

وأضاف المصدر المطلع أن قرار إسرائيل بدخول مدينة دير البلح وسط غزة لأول مرة منذ بدء الحرب قد يلحق ضررا أكبر بجهود التواصل مع قادة حماس عند السعي للحصول على رد على تطورات مفاوضات الدوحة.

ومع تزايد إحباط الوسطاء إزاء ما ينظر إليه على أنه "تباطؤ من جانب حماس"، أشار المصدر إلى أن الحركة ستصدر على الأرجح بيانا تعلن فيه أنها لا تزال تجري مداولات داخلية بشأن الاقتراح الإسرائيلي "بطريقة إيجابية".

وفي حين تعثرت المحادثات في الدوحة، يجري مسار منفصل من المفاوضات في القاهرة بين المفاوضين الإسرائيليين والمسؤولين المصريين، والذي يركز على تطوير آلية جديدة لتوزيع المساعدات خلال وقف إطلاق النار قيد المناقشة، وفق الصحيفة العبرية.

وقال المصدر أمس الاثنين إن تلك المحادثات تتقدم بشكل جيد وإنه من المقرر عقد اجتماع يوم الثلاثاء بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمميين لمناقشة الآلية الجديدة.

وأضاف المصدر أن الهدف هو "الابتعاد عن مؤسسة غزة الإنسانية مع الاستمرار في إرضاء إسرائيل، التي تجادل بأن حماس استغلت آليات التوزيع الحالية التابعة للأمم المتحدة لتحويل مسار المساعدات".

وتعرضت "مؤسسة الإغاثة الإنسانية" العالمية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لانتقادات شديدة لإجبارها سكان غزة على السير لمسافات طويلة مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعرضهم لإطلاق نار مميت أثناء عبورهم خطوط الجيش الإسرائيلي للحصول على المساعدات.

وصرح دبلوماسي عربي لـ"تايمز أوف إسرائيل" أمس الاثنين بأنه على الرغم من تأخر رد حماس، لا يزال الوسطاء متفائلين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، بالنظر إلى الموقف الإسرائيلي المخفف بشأن إعادة انتشار قواتها واستعداد حماس للتنازل عن مطلبها بالتزام إسرائيلي مسبق بوقف إطلاق نار دائم.


ومع ذلك، نقلت القناة "12" العبرية عن مصادر لم تسمها، ومطلعة على المفاوضات أنها أقل تفاؤلا، قائلة إن الأمر قد يتطلب أسبوعا آخر أو ربما أسبوعين بسبب التأخير.

وأضافت القناة أن إسرائيل "تهدد بسحب فريقها التفاوضي من الدوحة إذا لم تتقدم المحادثات".

ومع فشل المحادثات في تحقيق اختراق، بدأت القوات الإسرائيلية أمس الاثنين عمليات برية في منطقة دير البلح، وهي واحدة من الأماكن القليلة في القطاع التي لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي حتى الآن بقوات برية لاعتقاده أن "حماس" تحتجز رهائن هناك، على الرغم من أنه شن غارات جوية على المدينة. 

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