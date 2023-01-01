  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة تموت جوعا.. وفاة 15 فلسطينيا بسوء التغذية خلال 24 ساعة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تموت جوعا.. وفاة 15 فلسطينيا بسوء التغذية خلال 24 ساعة



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، وفاة 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال خلال 24 ساعة الماضية جراء سياسة التجويع الإسرائيلية التي تتزامن مع حرب إبادة جماعية متواصلة منذ 22 شهرا.

وقالت الوزارة في بيان: “سجلت مستشفيات قطاع غزة 15 حالة وفاة بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية”.

وبذلك ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 101 فلسطيني بينهم 80 طفلا، وفق الوزارة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت مصادر طبية بوفاة فلسطيني مريض بالسكري، وطفل ورضيع جراء تأثرهم بسوء التغذية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات فلسطينية رسمية وأخرى حقوقية من ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية في القطاع، خاصة بين الفئات الهشة كالأطفال والمرضى وكبار السن.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب لن تتنازل عن خرائط الانسحاب من غزة بعد الآن

الأخبار الرئيسية

إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف أسباب قرار زامير "الصعب" بتقليص حجم القوات..

thumbs_b_c_03be63c507f2b09debe5680397a49a9b

سموتريتش يكشف عن "ضوء أخضر" أمريكي لتحويل غزة إلى مدينة سياحية

20250722050917

هيئة البث: "تقدّم" في مفاوضات غزة بشأن انتشار الجيش الإسرائيلي

"ريفييرا غزة": مؤتمر في الكنيست يدعو لضم القطاع وإقامة مستوطنات

687f22b64236041ca74f1948

يسمح لهم برؤية صورة واحدة فقط.. أسرى النخبة من "القسام" و"حزب الله" تحت الأرض في زهرة "بخور مريم"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية