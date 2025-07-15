  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي: انتهاء عملية الجيش البرية في دير البلح وسط غزة

الثلاثاء 22 يوليو 2025 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: انتهاء عملية الجيش البرية في دير البلح وسط غزة



القدس المحتلة/سما/

 قالت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي انتهى من عمليته البرية في دير البلح وسط قطاع غزة بعد يوم على انطلاقها، في أحدث توسيع لحرب الإبادة على الفلسطينيين المتواصلة منذ 22 شهرا.


وأضافت: “بعد ما يزيد قليلا عن يوم، انتهت المعارك في دير البلح اليوم، بعد أن أنجزت قواتنا مهمتها بنجاح” دون توضيح المهمة.


وتابعت: “في هذه المرحلة، لا تخطط إسرائيل لعمليات برية واسعة النطاق في المعسكرات الوسطى” في قطاع غزة.


وكانت القناة الإسرائيلية أول من كشف عن اجتياح قوات لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي دير البلح أمس الاثنين.


ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي فوري أي تعليق على ما قالته القناة سواء بالنفي أو التأكيد.


وأضافت القناة 14: “عمل لواء غولاني في المنطقة بشكل مركز لمهمة محددة، وعندما أنجزها بنجاح، تلقى الأمر بالانسحاب لتنفيذ مهام في مناطق أخرى من القطاع” دون تفاصيل.


وأشارت إلى أن دير البلح من مناطق قليلة امتنع الجيش عن الهجمات فيها بسبب مخاوف من وجود أسرى إسرائيليين فيها.


والأحد، أنذر الجيش الإسرائيلي أنذر الفلسطينيين بإخلاء المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير إسرائيلي يكشف لأول مرة عن "خطة عملاقة" أعدها نتنياهو وترامب لليوم التالي بعد الحرب في غزة

قوات إسرائيل الخاصة تكثف نشاطها في غزة..

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

"هارتس" تكشف اهداف العملية العسكرية لقوات الاحتلال بدير البلح وسط قطاع غزة ..

يتبناها ترامب ونتنياهو ..القناة 25 العبرية تكشف عن "الخطة الكبرى" لليوم التالي في قطاع غزة

"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

الأخبار الرئيسية

687f22b64236041ca74f1948

يسمح لهم برؤية صورة واحدة فقط.. أسرى النخبة من "القسام" و"حزب الله" تحت الأرض في زهرة "بخور مريم"

20250715153601reup-2025-07-15t153409z_111855075_rc2gmfa95kna_rtrmadp_3_ukraine-crisis-russia-eu.h-730x438

رئيسة المفوضية الأوروبية: الصور الواردة من غزة لا يمكن تحملها.. وكالاس تقول الخيارات مطروحة إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها تجاه غزة

نتنياهو: الحرب ستنتهي اذا القت حماس سلاحها واستسلمت وربما نسمح لها بمغادرة غزة..

زامير

رئيس أركان الجيش: الحرب مقابل إيران لم تنته ..

نتنياهو

نتنياهو: عندما تلقي حماس سلاحها وتعلن استسلامها ستنتهي الحرب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية