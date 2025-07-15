إعلام إسرائيلي: انتهاء عملية الجيش البرية في دير البلح وسط غزة

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 14 العبرية، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي انتهى من عمليته البرية في دير البلح وسط قطاع غزة بعد يوم على انطلاقها، في أحدث توسيع لحرب الإبادة على الفلسطينيين المتواصلة منذ 22 شهرا.



وأضافت: “بعد ما يزيد قليلا عن يوم، انتهت المعارك في دير البلح اليوم، بعد أن أنجزت قواتنا مهمتها بنجاح” دون توضيح المهمة.



وتابعت: “في هذه المرحلة، لا تخطط إسرائيل لعمليات برية واسعة النطاق في المعسكرات الوسطى” في قطاع غزة.



وكانت القناة الإسرائيلية أول من كشف عن اجتياح قوات لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي دير البلح أمس الاثنين.



ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي فوري أي تعليق على ما قالته القناة سواء بالنفي أو التأكيد.



وأضافت القناة 14: “عمل لواء غولاني في المنطقة بشكل مركز لمهمة محددة، وعندما أنجزها بنجاح، تلقى الأمر بالانسحاب لتنفيذ مهام في مناطق أخرى من القطاع” دون تفاصيل.



وأشارت إلى أن دير البلح من مناطق قليلة امتنع الجيش عن الهجمات فيها بسبب مخاوف من وجود أسرى إسرائيليين فيها.



والأحد، أنذر الجيش الإسرائيلي أنذر الفلسطينيين بإخلاء المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح.