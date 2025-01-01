المالية السورية توقف ترخيص شركة طلال أبو غزالة بعد تصريحاته الأخيرة عن الأسد

دمشق/سما/

أصدرت المالية السورية قرارا يقضي بإيقاف ترخيص شركة رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة في سوريا، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها أنكر فيها الجرائم المرتكبة إبان حكم بشار الأسد.



وجاء في قرار الوزارة المنشور على معرفاتها الرسمية: "بعد الاطلاع على المقابلة التلفزيونية للدكتور طلال أبو غزاله مع قناة المشهد وما ورد فيها من عدم اعتراف بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري، الأمر الذي يتعارض مع المادة 49 من الاعلان الدستوري"، فإن مجلس المحاسبة والتدقيق وبناء على الصلاحيات الممنوحة له في تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والموافقة على منح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، يقرر ما يلي:



مادة (1) إيقاف تجديد الترخيص لشركة طلال أبو غزاله وشركاه حتى إشعار آخر.

مادة (2) تستمر الشركة المرخصة حالياً تحت اسم شركة طلال أبو غزالة وشركاه (شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة المهنية (م.م) بممارسة أعمالها المتعاقدة عليها حتى نهاية عام 2025، ويوقع عن الشركة ويديرها المحاسب القانوني السيد أحمد هيثم العجلاني.

مادة (3): لا يحق للشركة الحالية التعاقد عن أي أعمال تخص عام 2026، ويوقف منح الموافقة على ترخيصها.

مادة (4): يسمح للمحاسب القانوني السيد أحمد هيثم العجلاني الاستمرار بالعمل والترخيص لاحقا.

وفي منشور على منصة "لينكدن" أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، أن سبب الإلغاء يأتي بعد الظهور الإعلامي الأخير لأبو غزالة، والذي نفى فيه الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد بحق السوريين، واعتبر كافة المشاهد المتداولة في الإعلام عبارة عن "فبركات".

وقال برنيه إن إنكار أبو غزالة لجرائم نظام الأسد، يتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري السوري، والتي جاء في نصها (تجرم الدولة تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون).

وأشار إلى أن سوريا، ممثلة بمحافظها لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، ستخاطب هذه الجهات للتعبير عن تحفظها على منح أي عقود مستقبلية لشركات أبو غزالة.

وأضاف الوزير أن الحكومة السورية ستشترط على الشركات والمستثمرين الراغبين في العمل بسوريا عدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كجزء من شروط الحصول على تراخيص الاستثمار.

وأكد برنيه أن للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن "الدولة السورية الجديدة، لن تتهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه"، مشددا على أن سوريا ستواصل إعادة البناء "بعزة وكرامة" لضمان حياة كريمة لمواطنيها.