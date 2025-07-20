  1. الرئيسية
  2. مقالات

غزة تموت جوعاًً.. من المسؤول؟ د.جمال المجايدة

الإثنين 21 يوليو 2025 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تموت جوعاًً.. من المسؤول؟ د.جمال المجايدة




تعيش غزة واحدة من أقسى لحظات الجوع والدمار في تاريخها. أكثر من مليوني إنسان يعانون من نقص حاد في الغذاء، المياه، والدواء، فيما ترتفع معدلات الموت المجاني وسوء التغذية بشكل ينذر بكارثة إنسانية شاملة.
ورغم دخول بعض المساعدات، فإنها لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، والسبب يعود إلى تعنت نتنياهو وعدوانه الظالم ، ومماطلة حماس في المفاوضات العبثية ، وتراخي المجتمع الدولي. فالمعابر ما تزال مغلقة ، والمساعدات تنتظر في الشاحنات او المخازت، والضحايا هم المدنيون العزل، خصوصاً الأطفال والنساء.
في الوقت ذاته، تستمر الأطراف السياسية في تبادل الاتهامات بدلاً من تحمّل المسؤولية. إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمّل العبء الأكبر، لكنها ليست وحدها. حماس تضع مصالحها فوق معاناة شعبها، وحكومات تكتفي بالتنديد اللفظي دون فعل حقيقي.
غزة اليوم لا تحتاج إلى بيانات تضامن، بل إلى موقف حاسم: لوقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان تدفق المساعدات، ومحاسبة من يتاجر بآلام أهلها.
الجوع في غزة ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لقرارات وسياسات ممنهجة. والسؤال الذي يفرض نفسه: كم من الوقت سيبقى العالم متفرجًا؟

الأكثر قراءة اليوم

الاحد القادم ..

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

دعوات لاستقالة الحكومة وتهديد بالاضراب وشل الاقتصاد في الخليل ..

فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

الأخبار الرئيسية

20250720104834reup-2025-07-20t104657z_1919840698_rc26qfaz19e0_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-aid.h-730x438

جنود ورجال أعمال إسرائيليون وراء فوضى المساعدات: هكذا يُجوَّع الغزيون ويُقتَلون

687dddc842360467c4671ddb

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

thumbs_b_c_efb24c7642be4b0b057a2f7cada87daa

"الحوثي" تعلن ضرب 5 أهداف إسرائيلية بينها مطاران وميناء

687d25ec4c59b76621630cb1

ياسر أبو شباب يطالب "بحماية دولية" خلال فترة وقف إطلاق النار

3-71-730x438

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتخوف من العمليات العسكرية وسط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية