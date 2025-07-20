  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أردوغان: "إسرائيل" تعتقد أن سوريا موحدة لن تكون في صالحها ولن نترك الشرع وحيدا

الإثنين 21 يوليو 2025 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "إسرائيل" تعتقد أن سوريا موحدة لن تكون في صالحها ولن نترك الشرع وحيدا



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تعتقد أن "سوريا موحدة لن تكون في صالحها وتواصل استفزازاتها، ولا تريد الاستقرار في المنطقة".


وفي تصريحات له على متن الطائرة خلال رحلة عودته من قبرص، شدد أردوغان على أنه "من الضروري أن نشرح للعالم جيدا، أن إسرائيل تعمل على عرقلة مشروع الاستقرار في سوريا"، مؤكدا "أننا لن نترك (الرئيس السوري) أحمد الشرع وحيدا".

وجزم "أننا لا نريد لسوريا أن تُجزأ، ونرى تعافيها تطورا إيجابيا لبلدنا، لأن تعافيها سيؤثر إيجابا على علاقاتها معنا"، معلنا "أننا سنقدم كل أشكال الدعم لتسريع "العودة الطوعية للسوريين" من تركيا.

واعتبر أردوغان أن "هناك جزء من الدروز يحاول نشر الفساد في سوريا".

الأكثر قراءة اليوم

الاحد القادم ..

القناة 12 العبرية : رئيس اركان جيش الاحتلال قدم خطة شاملة " للسيطرة على غزة"

دعوات لاستقالة الحكومة وتهديد بالاضراب وشل الاقتصاد في الخليل ..

فضيحة في ألمانيا: تورط عملاء سابقين للموساد في قضية خطف أطفال

موشيه يعلون: إخلاء غزة وهدمها وتجويعها جرائم حرب

"الشطرنج وربطة العنق".. تعليق مصري على تلقي نتنياهو هدايا من مدير المخابرات وقائد القوات الجوية

إصابة 10 جنود إسرائيليين بانقلاب حافلة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم"

الأخبار الرئيسية

20250720104834reup-2025-07-20t104657z_1919840698_rc26qfaz19e0_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-aid.h-730x438

جنود ورجال أعمال إسرائيليون وراء فوضى المساعدات: هكذا يُجوَّع الغزيون ويُقتَلون

687dddc842360467c4671ddb

"أكثر ضراوة".. زامير يجهز خطة بديلة لـ"المدينة الإنسانية" في غزة

thumbs_b_c_efb24c7642be4b0b057a2f7cada87daa

"الحوثي" تعلن ضرب 5 أهداف إسرائيلية بينها مطاران وميناء

687d25ec4c59b76621630cb1

ياسر أبو شباب يطالب "بحماية دولية" خلال فترة وقف إطلاق النار

3-71-730x438

عائلات الأسرى الإسرائيليين تتخوف من العمليات العسكرية وسط غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية