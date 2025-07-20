أردوغان: "إسرائيل" تعتقد أن سوريا موحدة لن تكون في صالحها ولن نترك الشرع وحيدا

أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تعتقد أن "سوريا موحدة لن تكون في صالحها وتواصل استفزازاتها، ولا تريد الاستقرار في المنطقة".



وفي تصريحات له على متن الطائرة خلال رحلة عودته من قبرص، شدد أردوغان على أنه "من الضروري أن نشرح للعالم جيدا، أن إسرائيل تعمل على عرقلة مشروع الاستقرار في سوريا"، مؤكدا "أننا لن نترك (الرئيس السوري) أحمد الشرع وحيدا".

وجزم "أننا لا نريد لسوريا أن تُجزأ، ونرى تعافيها تطورا إيجابيا لبلدنا، لأن تعافيها سيؤثر إيجابا على علاقاتها معنا"، معلنا "أننا سنقدم كل أشكال الدعم لتسريع "العودة الطوعية للسوريين" من تركيا.

واعتبر أردوغان أن "هناك جزء من الدروز يحاول نشر الفساد في سوريا".