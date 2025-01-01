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وسائل إعلام إسرائيلية تحدد موعد انتهاء عملية "مركبات جدعون"

الإثنين 21 يوليو 2025 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وسائل إعلام إسرائيلية تحدد موعد انتهاء عملية "مركبات جدعون"



القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة تقارير حول الموعد المحدد لانتهاء عملية "مركبات جدعون".


وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يعرض على المستوى السياسي خيارين في حال عدم التوصل إلى صفقة، الخيار الأول هو احتلال كامل لقطاع غزة وفرض السيطرة العسكرية، والخيار الثاني هو تطويق مربع مدينة غزة ومنطقة المخيمات في وسط القطاع والسيطرة على حوالي 90% من مساحته.

وفي وقت سابق، أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير جولة ميدانية وتقديرا للوضع اليوم الأحد في قطاع غزة، رافقته قيادات عسكرية رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد المنطقة الجنوبية وقائد الفرقة 98.

وأشاد زامير بالجهود العسكرية للقوات الإسرائيلية، مؤكدا أن إنجازاتها الميدانية تسرّع حسم المواجهة مع حركة حماس وتفتح الباب أمام إمكانية إبرام صفقة لتحرير الأسرى.

وأكد على أن الإنجازات الميدانية ضمن عملية "عربات جدعون" هي التي "تسرع حسم معركة حماس وتخلق إمكانية التوصل لصفقة تحرير المختطفين".

يأتي تصريح زامير في وقت يشهد فيه قطاع غزة سياسة تجويع قاتلة أودت بحياة عشرات الأطفال والشيوخ والنساء، وفي ظل رفض إسرائيلي قاطع لدخول المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين بغزة، وسط غارات وقصف مستمر وتزايد في عدد الضحايا المدنيين.

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