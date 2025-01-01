"إسرائيل" ترصد دعما دبلوماسيا مصريا غير مسبوق لإيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لتعزيز دور القاهرة كوسيط محوري في الملف النووي الإيراني، في تطور يسلط الضوء على التقارب المتزايد بين البلدين.



وأفادت مجلة "إيبوك" العبرية المتخصصة في الشؤون الأمنية بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قام بسلسلة اتصالات مكثفة وغير مسبوقة شملت كبار المسؤولين في أوروبا الغربية وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة.

وأشارت التقارير إلى أن عبد العاطي أجرى مؤخراً مباحثات مع كل من وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الإيراني، بالإضافة إلى اتصال مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في إطار مساعي القاهرة لإحياء المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني. وتحليل الصحيفة الإسرائيلية يرى في هذه الخطوة محاولة مصرية لترسيخ دورها كوسيط مستقل قادر على تقريب وجهات النظر بين طهران والغرب.

ويأتي هذا التحرك المصري في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية مع إيران حالة من الجمود، بينما تواصل طهران برنامجها النووي وسط تحذيرات غربية متكررة. وتبرز مصر في هذا السياق كلاعب إقليمي يتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، مما يؤهلها لقيادة جهود الوساطة.

ويعكس هذا التوجه المصري استراتيجية القاهرة الرامية إلى تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال لعب أدوار وساطة في الملفات الشائكة، مستفيدة من شبكة علاقاتها الدولية الممتدة وثقلها الجيوسياسي في المنطقة. كما يأتي في سياق التقارب الملحوظ في العلاقات المصرية-الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، والذي تجلى في تبادل الزيارات الرسمية وتطبيع العلاقات الدبلوماسية.

ويبقى مدى نجاح هذه المساعي المصرية مرهوناً باستجابة الأطراف المعنية، لا سيما في ظل التعقيدات التي تحيط بالملف النووي الإيراني والخلافات العميقة بين طهران والقوى الغربية. ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الحكومة المصرية أو الإيرانية حول هذه التقارير.