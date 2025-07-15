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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة في الضفة

الإثنين 21 يوليو 2025 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة في الضفة



رام الله / سما/

داهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، عدة مناطق بالضفة أسفرت عن اعتقالات من بينهم سيدة.

ففي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت المواطنين حسام الرمحي وموسى فادي نخلة بعد مداهمة منزليهما وتخريب محتوياتهما، كما اقتحمت قرية قبيا غرب المدينة دون تسجيل اعتقالات.

وفي بلدة ترمسعيا، نصب الاحتلال حاجزًا عسكريًا على المدخل الرئيسي، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقّل المواطنين وتفتيش المركبات والتدقيق في بطاقات الهوية، ما أثّر على آلاف السكان في قرى ترمسعيا وأبو فلاح والمغير والمزرعة الشرقية.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 9 مواطنين خلال اقتحامات في بلدة الدوحة ومخيم الدهيشة ومدينة بيت ساحور، عرف من بينهم: ينال ويزن عمارنة، محمد ماهر الشعلان، جلال محمد جلال، والشقيقان لطفي وعبد الله دعامسة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا مدينة قلقيلية، وداهمت منزل أمين سر حركة "فتح" في المدينة محمود ولويل، بالإضافة إلى منزل عائلة الحج حسن، وعبثت بمحتوياتهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أحمد ومحمد أبو صالح خلال مداهمة منزلهما في شارع السكة بمدينة نابلس، فيما اقتحم عدد من المستوطنين المنطقة الغربية قرب حي المعاجين وسط حماية من جنود الاحتلال.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة زريفة يوسف داود الديك من بلدة كفر الديك بعد مداهمة منزلها وتفتيشه.

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