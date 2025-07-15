غزة: مصائد الموت تخطف حياة 995 ساعيا وراء المساعدات الإنسانية

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا المساعدات قرب مصائد الموت إلى 995 شهيدا و6011 إصابةً و45 مفقودا.



وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد، إن إسرائيل تجوِع مليون طفل في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان على منصة "إكس"، تعليقا على سياسة التجويع الممنهج التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، والإبادة الجماعية المتواصلة: "السلطات الإسرائيلية تُجَوِّع المدنيين في غزة، ومن بينهم مليون طفل"، ودعت إلى رفع الحصار عن غزة، والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية إلى القطاع.

وأول أمس الجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وخلفت الحرب الدموية نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.