  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: مصائد الموت تخطف حياة 995 ساعيا وراء المساعدات الإنسانية

الأحد 20 يوليو 2025 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مصائد الموت تخطف حياة 995 ساعيا وراء المساعدات الإنسانية



غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا المساعدات قرب مصائد الموت إلى 995 شهيدا و6011 إصابةً و45 مفقودا.


وأكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأحد، إن إسرائيل تجوِع مليون طفل في قطاع غزة.

وقالت الوكالة في بيان على منصة "إكس"، تعليقا على سياسة التجويع الممنهج التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة، والإبادة الجماعية المتواصلة: "السلطات الإسرائيلية تُجَوِّع المدنيين في غزة، ومن بينهم مليون طفل"، ودعت إلى رفع الحصار عن غزة، والسماح لها بإدخال الغذاء والأدوية إلى القطاع.

وأول أمس الجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضاف أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضا إلى 620 شخصا منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وخلفت الحرب الدموية نحو 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت احرنوت : التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين في غزة

مصدر فلسطيني مطلع : "حماس" تدرس خرائط جديدة لانسحاب الاحتلال من غزة

صحيفة عبرية : صفقة غزة جاهزة بعد تجاوز العقبات الكبيرة وتمهيد لإعلان نهاية الحرب والتوقيع قريب..

صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

هيئة البث الإسرائيلية: نأمل أن نتوصل لصفقة تبادل هذا الأسبوع

“التنفيذية” تدعو لتدخل أمريكي فرنسي للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: العملية العسكرية بغزة وصلت لنهايتها وينبغي دفع صفقة تبادل أسرى

الأخبار الرئيسية

687d19b94236044c2618e3b4

رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده: إنجازاتكم تسرع هزيمة حماس وتمهد لصفقة تبادل الأسرى

16ipj-15-730x438

حماس: أطنان المساعدات مكدسة في معبر رفح بينما غزة تموت جوعا

20250715212454reup-2025-07-15t212325z_1689308454_rc28nfa36w7l_rtrmadp_3_israel-palestinians-colombia-conference.h-e1753016431354-730x438

الغارديان: تقرير ألبانيز كشف أهمية غاز غزة وقدرته على توفير الاكتفاء للاقتصاد الفلسطيني

1-32-730x438-1-730x438-1-730x438

“صاندي تايمز” تمنح ياسر أبو شباب منبرًا لتقديم رؤيته عن غزة.. ونائبه يقول إن “المدينة الإنسانية” ستكون في “مناطقهم”

صحيفة عبرية : صفقة غزة جاهزة بعد تجاوز العقبات الكبيرة وتمهيد لإعلان نهاية الحرب والتوقيع قريب..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية