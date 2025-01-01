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يُنشر لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الأحد 20 يوليو 2025 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
يُنشر لأول مرة.. فيديو يوثق لحظة محاولة إسرائيل اغتيال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان



القدس المحتلة/سما/

نشر موقع “إيران بالعربية” لقطات فيديو قال إنها توثق لحظة القصف الإسرائيلي لموقع سري أدى إلى إصابة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأكد التلفزيون الإيراني، ولأول مرة، أن المشاهد المصورة توثق لحظة القصف الإسرائيلي للموقع السري الذي كان يحتضن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي، برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان، غربي طهران.

وكانت وكالة فارس الإيرانية كشفت، في وقت سابق من الشهر الجاري، تفاصيل تتعلق بإصابة الرئيس الإيراني بجروح، في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المجلس الأعلى للأمن القومي الشهر الماضي.

 

 

 

 وقالت الوكالة، إن بزشكيان أصيب بجروح طفيفة في ساقه، وذلك في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي، يوم 16 يونيو.

ووفق الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي الذي طال اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كان يحضره رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين في البلاد.

وأضافت الوكالة أن المسؤولين الإيرانيين تمكنوا من الخروج من المبنى الذي كان يحتضن الاجتماع، علما أنهم كانوا في الطوابق السفلية، باستخدام فتحة طوارئ معدّة مسبقا لمثل هذا الغرض، بعد أن أصيب بعضهم.

 
 

وفي الهجوم، تم إطلاق 6 قنابل أو صواريخ، استهدفت مداخل ومخارج المبنى الذي كان الاجتماع جاريا فيه، لإغلاق منافذ الهروب وقطع تدفق الهواء.

وبعد الانفجارات، انقطع التيار الكهربائي، لكن المسؤولين تمكنوا من الخروج من المبنى باستخدام فتحة طوارئ.

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