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الشعبية: نرفض قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد

الأحد 20 يوليو 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: نرفض قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد



غزة / سما /

أكدت الجبهة الشعبية، اليوم الأحد، على أهمية الانتخابات الشاملة بتوافق وإجماع وطني، مشيرة إلى أنها ترفض قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجرائها بشكلٍ منفرد، وتدعو لحوار وطني شامل لمواجهة التحديات المصيرية.

وأضافت الجبهة في بيان لها ، بتأكيد موقفها الثابت من ضرورة إجراء انتخابات شاملة وديمقراطية لكل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها المجلس الوطني، كجزءٍ لا يتجزأ من عملية إصلاح وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، على أسسٍ وطنية ديمقراطية تُمثّل الكل الفلسطيني، في الوطن والشتات، وتعيد الاعتبار لدور المنظمة كمرجعيةٍ وطنيةٍ شاملة في مواجهة المشروع الصهيوني.

#الجبهة الشعبية

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