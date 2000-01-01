عائلات الأسرى الإسرائيليين غاضبة من إعلان الجيش تنفيذ هجمات بدير البلح وتطالب بصفقة

القدس المحتلة/سما/

أعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن مخاوفها وغضبها من نية جيش الاحتلال التوغل في مناطق وسط قطاع غزة مطالبة باتفاق لوقف الحرب.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين أنها تمر بزلزال مع الإعلان عن نية الجيش العمل في مناطق لم يعمل فيها سابقا.

وقال الطاقم في بيان له، اليوم الأحد ، إن العائلات "تشعر بالذعر والاضطراب الشديدين من التقارير التي تفيد بأن الجيش ينوي التوغل في مناطق جديدة بوسط القطاع، حيث لا تزال هناك أسرى".

وطالب الطاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش والقادة بتقديم توضيحات فورية حول خطة القتال المرتقبة، وكيف من المفترض أن تساهم في الحفاظ على حياة الأسرى الذين لا يزالون داخل غزة.

من جانبه قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي يريد إطالة مدة الحرب حتى الانتخابات القادمة.

واعتبر ليبرمان في تصريحات لإذاعة "ريشت بيت" الاسرائيلية أن المبادرات الوهمية في غزة مثل المدينة الإنسانية تتناقض مع أهداف الحرب.