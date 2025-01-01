خبير تغذية دولي يحذر: لا تقطع البطيخ قبل غسله جيدا!

وكالات - سما-

شدد دارين ديتويلر ، خبير سلامة الغذاء وأستاذ في جامعة نورث إيسترن، على غسل البطيخ قبل تقطيعه.

واضاف " ربما لم تفكر في الأمر من قبل، لأن قشرته غير صالحة للأكل، ولكن عندما تفكر في الأمر، يتضح لك أن البطيخ ينمو على الأرض، معرضًا للأوساخ والمياه الملوثة وبراز الحيوانات والأسمدة سيئة المعالجة.

وتابع قائلا " أثناء عملية قطفه وتخزينه ونقله وعرضه للبيع، قد يلتقط المزيد من الملوثات، وقد يتلامس مع عشرات الأشخاص المختلفين، وقد لا يغسل بعضهم أيديهم بعد استخدام الحمام أو ملامسة الحيوانات.

يحذر ديتويلر من أن تقطيع البطيخ دون غسله قد ينقل بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية من القشرة إلى الداخل، مما يسبب التسمم الغذائي. ولأن البطيخ يؤكل نيئًا، فإن غسله جيدًا بالماء الجاري وفركه بفرشاة نظيفة قبل التقطيع خطوة أساسية لتقليل المخاطر، مع التأكد من نظافة السكين وسطح العمل.

بعد تقطيع الفاكهة، يُنصح بتناولها فورًا أو حفظها في الثلاجة خلال ساعتين، وفي مكان دافئ قبل ذلك لمنع نمو البكتيريا. يُحفظ المتبقي في وعاء مغلق عند درجة حرارة تصل إلى 4 درجات مئ