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المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات ينظم ورشة عمل حوّل مؤتمر حل الدولتين القادم

الأحد 20 يوليو 2025 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات ينظم ورشة عمل حوّل مؤتمر حل الدولتين القادم



رام الله/سما/

في إطار نشاط المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية لتعزيز العمل الوطني الداخلي والدبلوماسية الشعبية عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية ندوة سياسية يوم السبت الموافق 19/7/2025  تناولت "المؤتمر الدولي الداعم لقيام  الدولة الفلسطينية المنوي عقد في مقر الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

وقد استقبل رئيس المركز الدكتور / محمد  المصري وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية الدكتور /عمر عوض الله  وبحضور عدد من النخب الصحافية والإعلامية و المفكرين وقد تحدث الدكتور عمر حول أهمية المؤتمر واهتمام القيادة الفلسطينية بذلك وأوضح حجم الجهد الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية ممثلة  بسمو الأمير ولي العهد/ محمد بن سلمان في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وقدم الدكتور / عمر عوض اللة شروحات حول اللجان الثماني التي ستنبثق عن المؤتمر والدول التي ستتولى مسؤولية تلك اللجان لتنفيذ الخطوات والقرارات الصادرة عن المؤتمر.

وأوضح الدكتور / عمر عوض اللة  طبيعة الموقف الفلسطيني المتناغم مع المملكة العربية السعودية ودعمها المطلق للدولة الفلسطينية والتنسيق  مع دولة لفرنسا في اطار المخرجات لهذا المؤتمر  

من جانبهم ناقش المشاركين قضايا نقاشية مهمة في صلب الجهد المبذول وأهمية التركيز على نقل وتوضيح ذلك للشارع الفلسطيني والربط بين المشهد القانوني والواقع على الأرض خاصة في ظل ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية و القدس وقطاع غزة من حرب وابادة تعمل على شطب القضة الفلسطينية من جدول اعمال العالم .


 وأكد المتحدثون في اللقاء أن المؤتمر الدولي يمثل محاولة جديدة لكسر حالة الجمود، واستعادة الإجماع الدولي حول الافاق السياسية، وشدد المشاركون على أهمية استثمار الزخم الإقليمي والدولي، خصوصًا مع انشغال العالم بتداعيات الحرب في غزة وتصاعد التوترات في المنطقة.

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