6 ممثلات إباحيات يلقين حتفهن بنفس السبب خلال 3 سنوات

يقول الخبراء إن تفشي تعاطي المخدرات خلف الكواليس ليس إلا واحدا من بين مآسي عالم الإباحية، حيث أن موت ممثلة بهذا السبب مؤخرا، رفع عدد المتوفيات بهذا السبب خلال 3 سنوات إلى 6.

وتُظهر الأبحاث أن ممثلي الأفلام الإباحية ينخرطون في عدد من السلوكيات الخطرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات، وأن الممثلات أكثر عرضة من الممثلين الذكور للتعرض لهذه المواد.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، لقيت ما لا يقل عن ست ممثلات أفلام إباحية حتفهن نتيجة لهذا النمط الحياتي المميت.

وقد عُثر على جثة كايلي بايج، البالغة من العمر 28 عامًا، بلا حياة داخل شقتها في هوليوود يوم 25 يونيو. وكانت الشرطة قد توجهت لتفقد الممثلة القادمة من أوكلاهوما بعدما أبدى أحد أصدقائها القلق لعدم سماعه منها منذ فترة.

وقد شاركت بايج في أفلام مثل "Frisky Freshman" و"Naughty Bookworms"، وظهرت أيضا في المسلسل الوثائقي القصير الذي عرض على نتفليكس عام 2017 حول صناعة الإباحية، بعنوان "Hot Girls Wanted: Turned On". وتقدر ثروتها بحوالي مليون دولار.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على الفنتانيل وأدوات تعاطي المخدرات داخل منزل بايج، ويُعتقد أنها توفيت بسبب جرعة زائدة غير مقصودة.

وذكرت آيمي-ماري ميريل، المديرة المشاركة لمنظمة "Cupcake Girls" غير الربحية، التي تربط ممثلي الأفلام الإباحية بخدمات الصحة النفسية، أن بايج كانت معروفة بكونها "شخصية طيبة ومُحبة ورائعة".

وركّزت معظم الدراسات المتعلقة بالآثار النفسية للإباحية على المشاهدين، وليس على الممثلين. وتشير الكمية المحدودة من الأبحاث حول الممثلين إلى أن النساء العاملات في المجال يعانين عموما من صحة نفسية أسوأ من النساء الأخريات.

وخلصت دراسة أجرتها الدكتورة كوريطا غرودزن، التي تعمل حاليا في مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان، إلى أن "الأدلة تشير إلى أن استهلاك الكحول والمخدرات أعلى بين ممثلي الأفلام الإباحية – وخاصة النساء".

ورغم وجود العديد من "الطرق" التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات في عالم الإباحية، كشفت النتائج أن قلة فقط يدخلن هذه الصناعة وهنّ مدمنات أصلا – ويستخدمن المال الذي يجنينه في دعم إدمانهن.

وكتبت غرودزن عام 2008: "البعض تطورت لديهم عادة التعاطي نتيجة لشبكاتهم الاجتماعية، والبعض استخدم المخدرات كوسيلة للتعامل مع التوتر والوصمة والآثار النفسية الناتجة عن التمثيل".

وأشارت إلى أن الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، ومشكلات احترام الذات، والقلق، والتوتر، وضعف الصورة الجسدية، والأفكار الانتحارية، كلها أمور شائعة بين الممثلات.

كايلي بايج / Instagram/@therealkyliepagex

وفيما يلي قائمة الضحايا:

أنجلينا بليز

عُثر على الممثلة الإباحية العابرة جنسيا أنجلينا بليز ميتة في شقتها بمدينة لاس فيغاس يوم 15 مارس 2022 – بعد قرابة أسبوع من التبليغ عن اختفائها. وقد حدّد الفحص الجنائي أنها توفيت بسبب جرعة زائدة غير مقصودة نتيجة تناولها الكوكايين المخلوط بالفنتانيل.

وقالت والدتها، فرانشيسكا مونتالبان، إنها لم تكن ممن يرغبن في الانتحار: "لقد كانت قد أقلعت عن الميث منذ أكثر من عام، لكنها كانت لا تزال تتعاطى مخدرات الحفلات بين حين وآخر. كنت أخبرها مرارا وتكرارا ألا تفعل ذلك، وأشرح لها الأسباب، لكنها كانت تخفي الأمر عني، ولم أكن أريدها أن تفعل ذلك".

وقد عثرت الممثلة الإباحية آسبن بروكس، صديقتها وجارتها، على جثتها. وأوضحت قائلة: "لا أجد كلمات... ذهبت لأتفقد صديقتي بعد اختفائها، فقط لأكتشف أننا فقدنا إنسانة رائعة. كانت من أقرب أصدقائي".

أنجلينا بليز / Instagram.com/angelinaplease

صوفي أندرسون



توفيت نجمة الإباحية البريطانية الشهيرة والشخصية المعروفة على الإنترنت، صوفي أندرسون، عن عمر 36 عامًا يوم 30 نوفمبر 2023، بسبب جرعة قاتلة من مخدر GHB – وذلك بعد أيام فقط من وفاة زوجها، الممثل الإباحي أوليفر سبيدينغ، بنفس المخدر.

وُلدت أندرسون في بريستول، وعُثر عليها ميتة في أحد فنادق Travelodge بالقرب من لندن، وبداخل جسدها كمية من المخدر تكفي لقتل عشرة أشخاص، بحسب السلطات.

وقال أصدقاؤها إنها كانت تتعرض للإساءة من زوجها سبيدينغ في الأشهر التي سبقت وفاته، وأخبرتهم أن الشرطة لم تأخذ ادعاءاتها على محمل الجد.

صوفي أندرسون / Instagram

صوفيا ليون

توفيت نجمة الأفلام الإباحية صوفيا ليون نتيجة جرعة زائدة في الأول من مارس 2024 داخل شقتها في ألبوكيركي، نيو مكسيكو. وبعد تحقيق أولي اشتبه بوجود شبهة جنائية، أكدت الشرطة لاحقا أن الوفاة كانت نتيجة جرعة زائدة غير مقصودة، رغم عدم الكشف عن نوع المخدر.

صوفيا ليون / xosophialeone/Instagram

جيسي جاين

نجحت الممثلة الإباحية جيسي جاين، الشقراء الشهيرة، في الانتقال إلى أدوار في التلفزيون والسينما قبل أن تموت نتيجة جرعة زائدة في أوائل 2024. وقد عُثر عليها هي وصديقها ميتين داخل منزله في أوكلاهوما. وأظهرت الفحوصات وجود مستويات قاتلة من الكوكايين والفنتانيل في جسدها.

ظهرت جاين في مسلسل "Entourage" على قناة HBO، وفي فيلم "Bucky Larson: Born to Be a Star"، كما مثلت إلى جانب كيلسي غرامر، نجم مسلسل "Frasier"، في فيلم "Middle Men" عام 2009.

جيسي جاين

كاغني لين كارتر

كانت الممثلة الإباحية كاغني لين كارتر تتعافى من الإدمان عندما أقدمت على الانتحار عام 2024. كانت تبلغ من العمر 36 عاما، وتحدثت علنا عن صراعها مع الإدمان. وقد توفيت داخل منزلها في بارما، أوهايو، بسبب طلق ناري أطلقته على نفسها. ولم يُعثر على أي مخدرات في جسدها، لكن أصدقاءها أكدوا أنها كانت تعاني من أمراض نفسية.

وقالت ميغان لي، صاحبة أحد استوديوهات الرقص في كليفلاند: "رغم كل إنجازاتها ومواهبها المذهلة، عانت كاغني من مشاكل الصحة النفسية بمرور السنين".

كاغني لين كارتر

وأشارت آيمي-ماري ميريل، المديرة المشاركة لمنظمة "Cupcake Girls" غير الربحية، إلى أن تعاطي المخدرات والكحول يؤثر على الناس في جميع المجالات.

وقالت: "عندما يتعلق الأمر بتعاطي المخدرات وسبب لجوء الناس إليها للحصول على دعم عاطفي، فإن الأشخاص في صناعة الإباحية ليسوا جميعًا متشابهين".

وأضافت: "عندما يتحدث الناس عن المخدرات، يقولون: 'أوه، كانوا يعملون في صناعة الإباحية – لهذا حدث ما حدث.' لكن هذا تبسيط مفرط للمشكلة".

المصدر: "نيويورك بوست"