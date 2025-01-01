تصعيد دموي كبير ..عشرات الشهداء والجرحى ومجازر قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٢٦ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ١٣٠ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع.

واعلنت الصحة في غزة استشهاد طفل جديد نتيجة سوء التغذية ما يرفع العدد إلى ثلاثة خلال ٢٤ ساعة

جنوب القطاع

واستشهد في خان يونس ورفح ٦٣ مواطن خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم ٣٢ قرب مراكز المساعدات.

كما استشهد ستة مواطنين باستهداف خيمة في شارع روني بمواصي خان يونس وأربعة اخرون بخيمة اخرى قرب صالة دريم غربي خان يونس وثلاث اخرين بينهم طفلان قرب مسجد القبة بالمواصي.

ونسف جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية في مناطق متفرقة من المدينة.

وسط القطاع

ومساء السبت اغتال جيش الاحتلال قائد شرطة النصيرات العقيد عمر عقل مع ١١ من أفراد أسرته اثر قصف منزله ببلدة الزوايدة وسط القطاع.

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف منزل في مخيم البريج وثالث قرب مركز المساعدات الأمريكية جنوب محور نتساريم.

غزة والشمال

وصباح اليوم ارتقى ثلاثة شهداء ومصابون جراء إلقاء طائرات مسيرة اسرائيلية قنابل في محيط بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

واستشهد نحو أربعين مواطنا في غارات منفصلة على مدينة غزة بينهم اربعة من منتظري المساعدات.

وقصف جيش الاحتلال احياء غزة المختلفة وأسطح المنازل وخيام النازحين.

كما تراجعت الدبابات من مناطق في جباليا ومخيمها واستهدف الاحتلال من حاول العودة من المواطنين ما اسفر عن استشهاد ١٣ مواطن.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٩٨ شهيدًا (منهم ٣ شهداء انتشال) و ٥١١ إصابة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية).

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٨٧٦٥ شهيدًا ١٤٠٤٨٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم: ٧٩٨٣ شهيدًا ٢٨٤٤٤ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ١٤ شهيد وأكثر من ٩٤ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٨٩١ شهيدًا وأكثر من ٥٧٥٤ إصابة.