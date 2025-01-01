إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة في خانيونس

القدس المحتلة / سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن إصابة ضابط وجندي من قوات الاحتياط بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية خلال اشتباكات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الضابط المصاب يخدم في وحدة الهندسة القتالية التابعة لكتيبة 710 من لواء "رام"، فيما ينتمي الجندي المصاب لكتيبة 749 من لواء التدريب القتالي "بيسلح".

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام فقط من إصابة أربعة جنود من لواء المظليين، اثنان منهم بجروح خطيرة، في هجوم بصاروخ مضاد للدروع وأسلحة رشاشة استهدف دبابة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت من "تحييد" المجموعة الفلسطينية المسلحة التي نفذت الهجوم في الشجاعية.