مستوطنون يعتدون على النائب عودة خلال مظاهرة ضد الحرب على غزة وسط اسرائيل

القدس المحتلة/سما/

تعرض النائب في الكنيست أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، لاعتداء من قبل مجموعة من المستوطنين خلال مشاركته في مظاهرة بمدينة "نس تسيونا"، ما أدى إلى تحطيم زجاج مركبته وسط هتافات عنصرية ودعوات بالقتل.

وجرى الاعتداء قُبيل المظاهرة الأسبوعية في "نس تسيونا" التي دُعيَ فيها عودة لإلقاء كلمة من أجل وقف الحرب على غزة.

ووفقا لمصادر عبرية، فإن مجموعة من المشاركين في المظاهرة أقدموا على مهاجمة النائب عودة وترديد شعارات عنصرية منها "الموت للعرب"، مما اضطره إلى مغادرة المكان تحت حماية الشرطة.

وأكد النائب عودة في تصريحات صحفية عقب الحادث: "أنا هنا، وإذا رغب المنظمون سأبقى وألقي كلمتي. لن أترك الساحة للفاشيين"، مضيفا أنه لن يتراجع عن مواقفه رغم التحريض والتهديد.

وكان منظمو المظاهرة قد أبلغوا الشرطة في وقت سابق عن تهديدات تلقوها بخصوص مشاركة النائب عودة، في حين لم تُسجل الشرطة اعتقالات في صفوف المعتدين حتى اللحظة.

يُشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي في أعقاب فشل محاولة سابقة في الكنيست لعزل النائب عودة من منصبه، حيث لم يتمكن المقترح من الحصول على الأغلبية المطلوبة (90 صوتا)، واكتفى بتأييد 73 عضوا.