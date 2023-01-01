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سيناتور أمريكي: لا ينبغي لواشنطن التواطؤ في التطهير العرقي للفلسطينيين بغزة وما تفعله حكومة نتنياهو مثير للاشمئزاز

السبت 19 يوليو 2025 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: لا ينبغي لواشنطن التواطؤ في التطهير العرقي للفلسطينيين بغزة وما تفعله حكومة نتنياهو مثير للاشمئزاز



وكالات / سما/

قال السيناتور الأمريكي الديمقراطي كريس فان هولين، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة التواطؤ في التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الجمعة، تعليقا على طلب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، من الإدارة الأمريكية المساعدة في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة.
ووصف هولين الطلب بأنه “شنيع ومثير للاشمئزاز من حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو”.
وأكد ضرورة عدم تورط واشنطن في هذا الوضع، قائلا: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تكون متواطئة في التطهير العرقي للمدنيين الفلسطينيين في غزة”.
والجمعة، نقلت قناة “12” العبرية الخاصة عن مصادر مسؤولة لم تسمها، قولها إن برنياع اجتمع خلال الأسبوع المنصرم مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في واشنطن، وطلب منه المساعدة في تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، وإقناع دول مثل ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا لاستقبالهم.

وقالت المصادر، إن برنياع عرض على ويتكوف تقديم “حوافز” لهذه الدول مقابل استقبال مئات آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
كما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سابقا، عن ملامح خطة جديدة لإقامة ما سماه “مدينة إنسانية” مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح جنوبي القطاع، تتضمن نقل 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يُسمح لهم لاحقا بمغادرتها.
وحسب هيئة البث العبرية الرسمية، ستقام المدينة المزعومة بين محوري “فيلادلفيا” و”موراج” جنوبي القطاع، وسيتم في المرحلة التالية تجميع كل فلسطينيي غزة بها، قبل تفعيل آليات لتشجيع ما تزعم تل أبيب أنها “هجرة طوعية” للفلسطينيين هناك، وهو ما أثار استهجان ورفض عدة دول ومنظمات حقوقية.

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، فضلًا عن مئات آلاف النازحين.

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