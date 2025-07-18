رئيس الموساد يبحث في واشنطن خطة لترحيل فلسطينيين من غزة إلى 3 دول

القدس المحتلة/سما/

زار رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، واشنطن هذا الأسبوع من أجل طلب الحصول على مساعدتها في إقناع دول بمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها؛ بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين مطلعين.

وأبلغ برنياع خلال لقائه مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بأن إسرائيل تجري محادثات خاصة مع إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا بهذا الشأن.

وذكر المصدران المطلعان على اللقاء، أن برنياع أبلغ ويتكوف بأن الدول الثلاث أبدت استعدادا مبدئيا لتوطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة، فيما اقترح أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول وتساعد إسرائيل في إقناعها.

ومن جانبه، لم يبد ويتكوف التزاما بذلك، وليس واضحا ما إذا كانت واشنطن ستتدخل فعليا في هذا الشأن؛ حسبما قال أحد المصدرين.

وفي شباط/ فبراير 2025 اقترح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مخططا لتهجير أهالي غزة من القطاع، لكن البيت الأبيض تراجع عن الفكرة بعد تلقيه اعتراضات كبيرة من دول عربية؛ بحسب مسؤولين أميركيين.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن إدارة ترامب أبلغتهم أنه إذا أراد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المضي قدما في هذا المخطط، فعليه إيجاد دول توافق على توطين الفلسطينيين من غزة. وفي أعقاب ذلك كلف نتنياهو جهاز الموساد بالبحث عن دول مستعدة لتوطين أعداد كبيرة من الفلسطينيين ليتم تهجيرهم من القطاع.

وفي الأثناء، تعمل إسرائيل على مخطط لجمع أهالي غزة البالغ عددهم نحو مليوني شخص، إلى منطقة أسمتها بـ"المدينة الإنسانية" جنوبي القطاع وقرب الحدود مع مصر، وقد أثار هذا المخطط قلقا في مصر والعديد من الدول الغربية وسط مخاوف من أن إسرائيل تعد لتهجير جماعي للفلسطينيين من غزة، وهو هدف طالما سعى إليه شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف.



وأورد موقع "أكسيوس"، أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن أي تهجير سيكون "طوعيا"، فإن هذا الوصف يكاد يكون بلا معنى في ظل الظروف الراهنة.

وخلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، سُئل ترامب عن هذه القضية فأحال السؤال إلى الأول، الذي قال إن إسرائيل تعمل "بشكل وثيق جدا" مع الولايات المتحدة لإيجاد دول توافق على توطين فلسطينيين من غزة، مضيفا "نحن نقترب من التوصل إلى اتفاق مع عدة دول"؛ وفقا لما جاء في موقع "أكسيوس".



وأضاف نتنياهو "أعتقد أن لدى ترامب رؤية ذكية. إنها تسمى حرية الاختيار، إذا أراد الناس البقاء يمكنهم البقاء، لكن إذا أرادوا المغادرة يجب أن يكون بإمكانهم ذلك. لا ينبغي أن يكون ذلك سجنا".

وذكر مسؤول إسرائيلي بعد اللقاء بين ترامب ونتنياهو، أن الرئيس الأميركي أبدى اهتماما بمواصلة الدفع باتجاه "ترحيل" الفلسطينيين من غزة.