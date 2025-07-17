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"القسام" تنشر: "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة .. أسير أفضل من قتيل" (فيديو)

الجمعة 18 يوليو 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تنشر: "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة .. أسير أفضل من قتيل" (فيديو)



غزة/سما/

نشرت كتائب " القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، مقطع فيديو باللغتين العربية والعبرية، وجهت فيه رسالة إلى جنود الجيش الإسرائيلي الذين يتوغلون في قطاع غزة.


ونشر الإعلام العسكري في" القسام"، مقطع فيديو جاء فيه: "إلى جندي الاحتلال النازي في غزة.. حتما سيصل سيصل إليك مقاتلونا الأشداء، فإن اخترت ألا تقاتل.. ولتحفظ حياتك: ألق سلاحك، ارفع يديك، واتبع التعليمات الميدانية.. أسير أفضل من قتيل.. نعدك بالحفاظ على حياتك حتى أقرب صفقة".

وتخلل الفيديو لقطات صورها الجيش الإسرائيلي في غزة، ومشاهد من عمليات "القسام" ضده، بالإضافة إلى لحظات من عملية تبادل الأسرى في اتفاق وقف إطلاق النار السابق.


جدير بالذكر أن "القسام" كانت قد أعلنت أن مقاتليها تمكنوا في صباح 9 يوليو الجاري، "من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خاني ونس جنوب القطاع، حيث استهدفوا دبابة "ميركافا" وناقلة جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، كما استهدف مجاهدو القسام حفّارين عسكريين بقذائف "الياسين 105"، وبعدها تقدم مجاهدونا صوب جنود العدو واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وحاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" لاحقا مقطع فيديو يوثق مشاهد من هذه الإغارة ومحاولة الأسر.

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