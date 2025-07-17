الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قادة في جهاز الأمن العام ولجان الطوارئ في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة غارات جوية أسفرت عن مقتل عدد من القياديين في جهاز الأمن العام ولجان الطوارئ التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الغارات أسفرت عن مقتل المدعو برهوم شاهين، الذي يشغل منصب قائد منطقة غرب غزة في جهاز الأمن العام في "حماس"، والمدعو هشام صرصور، رئيس لجنة الطوارئ في "حماس" بمنطقة شرق غزة.

وأضاف: "شارك القتيلان في أنشطة أمنية وإدارية داخل البنية التنظيمية لحركة حماس، حيث عملا على دعم العناصر المسلحة للجناح العسكري للمنظمة، من خلال استخدام وسائل القمع والعنف ضد السكان في قطاع غزة".

وذكر البيان أن "جهاز الأمن العام الحمساوي يعد أحد الأجهزة المحورية والسرية في هيكلية حركة حماس، إذ يتولى مهام كشف ما تصفهم الحركة بالمتعاونين، كما يضطلع بتأمين قادة حماس وممتلكاتها داخل القطاع وخارجه، إلى جانب توفير معلومات استخباراتية تساعد قادة التنظيم في اتخاذ قرارات وتفعيل مخططات ضد إسرائيل".

وأفاد بأن "الغارات أدت أيضا إلى مقتل فرج الغول، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة القضائية وعضو المجلس التشريعي التابع لحركة حماس، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية".