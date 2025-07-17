نتنياهو يبقي الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إبقاء الوفد المفاوض في الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق حول غزة.



وكشفت الصحيفة الإسرائيلي أن نتنياهو قال في محادثات مغلقة، إن فريق التفاوض سيبقى في الدوحة، حتى يتم التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل أسرى.



وأوضح مسؤولون مطلعون على التفاصيل أن هذا هو الانطباع الذي تشكل لدى جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات، مشيرين إلى أن نتنياهو يظهر تصميما على إنجاز الصفقة، وقد أبدى مرونة كبيرة في ما يتعلق بمسألة خرائط الانسحاب. و

أكدوا أن المحادثات تجري بوتيرة متواصلة، وهناك تقدم ملموس في بعض الملفات، إلا أن قضايا أخرى لا تزال تشهد خلافات.

وبالتوازي، أكدت مصادر إسرائيلية صحة ما ورد في تقارير إعلامية عربية بشأن تحقيق تفاهمات، أو شبه تفاهمات، تتعلق بخرائط الانسحاب. ووفقا لهذه المصادر، وافق نتنياهو على إزالة ما وصف بـ"العنصر المعرقل" المتمثل في "محور موراج"، واقترب بذلك من مواقف حركة "حماس".

وانتقلت المفاوضات الآن إلى الملف الشائك التالي: تحديد معايير الإفراج عن الأسرى الأمنيين المتوقع إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

ولا يزال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مترددا في السفر إلى الدوحة، ما يشير إلى أن هناك أياما إضافية من التفاوض قبل أن تُطلب منه المشاركة المباشرة.

وقال مسؤولون مطلعون إن انسحاب "حزب شاس" من الائتلاف الحكومي، وتحول الحكومة إلى حكومة أقلية، يزيد من احتمال إبرام صفقة التبادل. وأضافوا أن نتنياهو لم يعد لديه ما يخسره: "بيبي يخوض فعليا حملة انتخابية، ويحتاج إلى أن يظهر بمظهر البطل الذي ينقذ إسرائيل ويحرر الأسرى".

وفي المقابل، أوضح مسؤولون آخرون أن استعداد حركة "حماس" للقبول بصفقة جزئية يعود إلى الضمانات التي تلقتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب.