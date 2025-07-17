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سوّيت بالأرض.. الأقمار الاصطناعية ترصد خان يونس قبل وبعد القصف الإسرائيلي (فيديو)

الجمعة 18 يوليو 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوّيت بالأرض.. الأقمار الاصطناعية ترصد خان يونس قبل وبعد القصف الإسرائيلي (فيديو)



خانيونس/سما/

أظهرت الأقمار الاصطناعية مشاهد مروعة للدمار الذي خلفه قصف الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت الصور منطقة المسلخ ومحيطها في دوار بني سهيلة بخان يونس، إثر الدمار الواسع الذي خلفه الهجوم المفاجئ الذي شنه الجيش الإسرائيلي، مما أجبر مئات العائلات النازحة على الفرار مرة أخرى تحت وطأة القصف.

كما كشفت الصور الدمار الشامل الذي طال منطقة خُزاعة، التي تحولت إلى أنقاض بالكامل، مما يبرز حجم المأساة التي تعرض لها السكان والبنية التحتية في تلك المناطق.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.

وأضاف في بيان أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ماجن عوز، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة للجيش الإسرائيلي، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للإرهاب والعملاء"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".


وتابع الجيش الإسرائيلي أن "اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس".

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة بمقتل 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس الخميس، بينهم 30 بمدينة غزة والشمال، مع تكثيف عمليات نسف المباني السكنية في خان يونس.

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