القناة 12 العبري : قطر قدمت مقترحا محدثا اعتمدته مصر وأميركا لوقف إطلاق النار في غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر ومسؤولين إسرائيليين ان رئيس الوزراء القطري بحث مع ترمب الأربعاء مفاوضات الصفقة ووقف إطلاق النار بغزة.

واضافت ان الوسطاء القطريون قدموا لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضا.

وأشارت إلى أن المقترح المحدث الذي قدمه الوسطاء القطريون يتضمن مدى انسحاب إسرائيل من غزة.

وقالت ان المقترح المحدث يتضمن النسبة بين عدد الأسرى الفلسطينيين والإسرائليين الذين سيفرج عنهم.

وتابعت القناة عن المسؤولين "قدمنا تنازلات كبيرة بشأن الأراضي التي سيظل الجيش فيها خلال وقف إطلاق النار".