هيئة البث تزعم : إسرائيل قدمت ردا للوسطاء يتضمن انسحابا كبيرا من محور موراج

القدس المحتلة/سما/

قدمت إسرائيل، اليوم الخميس، الخرائط المحدثة لخطط الانسحاب إلى الدول الوسيطة في المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الخرائط تشمل انسحاباً واسعاً لقوات الاحتلال من محور موراج، وهي نقطة كانت تمثل إحدى القضايا الخلافية في المحادثات.

مصادر مطلعة على المفاوضات، التي تجري حالياً في الدوحة، أكدت أن الأجواء إيجابية، لكن ما زالت هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الطرفين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح مساء أمس قائلاً: "هناك أخبار جيدة بخصوص قطاع غزة"، فيما أضاف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن "المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار تتقدم بشكل جيد".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أفادت أمس بأن الخلافات الرئيسية تتمحور حول خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى قضية الإفراج عن الأسرى التي لم تُطرح بعد للنقاش بشكل معمق.

ووفقاً للمصادر، فإن حركة حماس مستعدة للقبول بخطوط الانسحاب وفق اتفاق وقف إطلاق النار مع إدخال تعديلات طفيفة، في حين تصر إسرائيل على الإبقاء على وجود عسكري أكبر في منطقة رفح.