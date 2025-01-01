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الرئيس الايراني يقر لأول مرة بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل

الخميس 17 يوليو 2025 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الايراني يقر لأول مرة بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل



سما / وكالات /

 أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى، الخميس، أن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بزشكيان قوله في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب".

وخلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، قُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى في مساكنهم الخاصة.

وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا.

ويعتقد خبراء أنه "لم يكن من الممكن شن مثل تلك الهجمات بدون معلومات داخلية".

وتتواتر التكهنات منذ عدة أسابيع بشأن تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.

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