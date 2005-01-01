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جنرال إسرائيلي: جيش الاحتلال في أسوأ حالاته بسبب حرب غزة

الخميس 17 يوليو 2025 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: جيش الاحتلال في أسوأ حالاته بسبب حرب غزة



غزة / سما /

قال الجنرال "الإسرائيلي" يتسحاق بريك، أن الجيش فقد السيطرة منذ بداية حرب غزة، تحديدًا من عملية "عربات جدعون" التي أسفرت عن مقتل نحو 50 جنديًا دون تحرير أي مختطف.

وأفاد الجنرال، أن جيش الاحتلال لا يمتلك القدرة على إخضاع حماس بسبب وضعه المتدهور ميدانيًا، كما أن الحرب تستنزف الجيش منذ قرابة عامين دون إعادة تأهيل أو ترميم للقدرات.

وبين، أن الانشغال بغزة يمنع الجيش من التعامل مع تهديدات الجبهات الأخرى.

وأفاد: أن أصوات سياسية بدأت تتحدث عن الانسحاب من مناطق كانت تُعتبر خطًا أحمر – كمحور موراج – ما يدل على عجز الجيش عن تحقيق أهداف الحرب.

ولفت إلى أن المحللين والمراسلين العسكريين بدأوا يغيّرون مواقفهم، بعدما كانوا يدّعون أن إسرائيل تحقق انتصارات في غزة.

#حرب غزة #غزة #الجيش الإسرائيلي #عربات جدعون

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