رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، استشهاد 100 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

انقلاب بقوة الاحتلال على صلاحيات الحرم الإبراهيمي في الخليل

حين يصبح الإصلاح فنا.. نزلاء يصوغون الأمل في معرض للحياة

إصابة شاب قرب بيت لحم والاحتلال يواصل الهدم بمخيم طولكرم

وثيقة الإنقاذ الوطني بين الترحيب الشعبي والدعوة لتبنيها لإنهاء الانقسام وحماية مؤسسات شعبنا

إعلان وقف إطلاق نار جديد في السويداء بعيد سلسلة غارات إسرائيلية

الشيخ يبحث مع القنصل الفرنسي مستجدات التحرك لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بدولة فلسطين

مصطفى يبحث مع المنسق الأممي الجديد في فلسطين مضاعفة جهود الإغاثة

"الأيام":

100 شهيد.. بينهم 21 اختناقا بمركز توزيع مساعدات وسط تصاعد الغارات

"غزة الإنسانية": رششنا القتلى بغاز الفلفل فقط... شهود: حصرونا بين البوابات والسياج وهاجمونا

توسيع بؤرة استيطانية قرب يطا وهدم منشآت في بيت جالا وقلقيلية

وقف إطلاق نار جديد في السويداء وإسرائيل تنفذ غارات على قلب دمشق

"شاس" تسحب وزراءها من حكومة نتنياهو، لكنها لا تخرج من الائتلاف

"الجنائية الدولية" ترفض طلباً لإلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

الهجوم على سورية ينهي جلسة من محاكمة نتنياهو بعيد استئنافها

إطلاق قاعدة بيانات للإبلاغ عن المفقودين في قطاع غزة

"الأونروا": أطفال غزة يموتون أمام أعيننا

"القدس":

90 شهيداً بقصف خيام النازحين والمجوعين

شهداء جراء استهداف بيت عزاء في مخيم النصيرات

اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة

"الأونروا": يتم القضاء على عائلات وأحياء بأكملها في غزة

سوء التغذية يفتك بأطفال غزة

مجلس الأمن يناقش تصاعد الأزمة الإنسانية بغزة

اختبار تجريبي اليوم لطلبة التوجيهي في غزة