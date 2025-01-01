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اختراق في مفاوضات الدوحة .. حماس توافق على خريطة انسحابات جيش الاحتلال من قطاع غزة ..

الخميس 17 يوليو 2025 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق في مفاوضات الدوحة .. حماس توافق على خريطة انسحابات جيش الاحتلال من قطاع غزة ..



الدوحة /سما/

أفادت تقارير مصرية بأن تقدما حصل في مفاوضات وقف إطلاق النار. وبحسب قناة الغد وافقت حركة حماس على خريطة انسحاب جديدة قدمتها إسرائيل في إطار المحادثات في الدوحة، وتتضمن، الانسحاب من محور موراج جنوب قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن ذلك يعد اختراقاً في المفاوضات، بعد أن انسحبت إسرائيل من الخريطة السابقة التي قدمتها، إثر ضغوط مارسها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

وأفادت التقارير أيضًا أن الخريطة الجديدة تحدد بقاء قوات الاحتلال جيش على عمق 1.2 كيلومتر شمال محور فيلادلفيا، وعلى عمق 1.1 كيلومتر في شمال وشرق قطاع غزة.

وذكر التقرير أن من المتوقع أن تركز مفاوضات اليوم على قضية مفاتيح إطلاق سراح الاسرى، ومن المتوقع أن يصل ويتكوف إلى المنطقة الأسبوع المقبل للإعلان عن التوصل إلى اتفاق.

وحتى هذه اللحظة، لم يرد تأكيد على ذلك من مصدر رسمي إسرائيلي أو جهات أخرى.

ويأتي التقرير بعد ساعات من تلميح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطورات إيجابية في المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

خلال فعالية عُقدت في البيت الأبيض، شكر ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وقال في خطابه: "هناك أخبار سارة بشأن غزة وبعض الأمور الأخرى التي نعمل عليها". ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل. من جانبه، قال ويتكوف إن "المحادثات بشأن غزة تتقدم بشكل جيد".

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