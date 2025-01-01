مسؤول سياسي إسرائيلي: تقييم الجولاني للواقع كان خاطئا وإسرائيل لا تتعامل مع الأوهام

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول سياسي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الشرعية التي حصل عليها النظام السوري الجديد، خلقت "سوء فهم للواقع وحان وقت ايقاظ هذا النظام"، مؤكدا أن سياسة إسرائيل لا تقوم على أوهام.



وتحدث المسؤول السياسي لصحيفة "معاريف" عن الوضع في سوريا قائلا: "الأمور ستتحدد بناء على سلوك النظام. في الأيام الأخيرة، تتطور الأحداث نحو اتجاه غير إيجابي، بعد فترة قصيرة بدا الوضع فيها أفضل نسبيا".



وردا على سؤال حول التدخل الأمريكي في الرد الإسرائيلي على الأحداث في منطقة الدروز بسوريا، قال المسؤول: "كانت هناك تصريحات رسمية أمريكية، وكانت واشنطن متورطة في محاولات احتواء الحدث قبل يومين. حوارنا مع الأمريكيين جيد".

وحول احتمال تدخل الجيش الإسرائيلي عميقا أوضح المسؤول: "هناك طريقتان - الأولى التهديد المستمر، والثانية التحرك دون ضجيج. لقد أوضحنا مصالحنا سابقا: الحفاظ على الوضع الراهن في جنوب سوريا، وعدم المساس بالسكان الدروز. نحن مستعدون للدفاع عن هذه المصالح. النظام السوري يعرف مصالح إسرائيل جيدا".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك جدوى من محادثات التطبيع مع النظام السوري في الوضع الحالي، أوضح المسؤول السياسي: "من الأفضل دائما أن نكون واقعيين ونتماشى مع المنطقة التي نعيش فيها. سياسة إسرائيل لا تقوم على أوهام بل على الواقع. أولا، نريد الأمن. وأعتقد أن النظام السوري بقيادة الجولاني يرتكب أخطاء. ربما الشرعية التي حصل عليها هذا النظام مؤخرا خلقت سوء فهم للواقع - ولكن كما قلنا سابقا، حان وقت ايقاظ هذا النظام".

وأضاف: "هذه الدولة مزقتها لعقود طويلة عوامل خارجية من الحروب وسفك الدماء التي لم تتوقف، ما يحدث الآن لا يقود إلى مكان أفضل".

وقال المسؤول السياسي: "ما الفائدة من إطلاق التهديدات؟ الأمور ستتضح من خلال سلوك هذا النظام. لا شك أن التطورات في الأيام الأخيرة ليست إيجابية. بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي - نحن لا نخدع أنفسنا".

وتابع: "النظام السوري الجديد يتحدث بلغة جميلة. يعرفون جيدا ما يريد العالم الغربي سماعه. هناك فرق بين ما يقولونه وما يفعلونه. نوجه رسائل تعكس هذه الفجوات. لأننا جيران - لا يمكن تجاهل ما يفعله هذا النظام".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي الثلاثاء بمهاجمة قوات الجيش السوري وآلياته في السويداء.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على مواقع وآليات الجيش السورية والقوات الأمنية في محافظة السويداء، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.