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عدد الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على قوات الحكومة السورية في السويداء

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عدد الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على قوات الحكومة السورية في السويداء



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء.


قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الأربعاء، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.

وأضاف قائد القيادة الشمالية أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفتا المبنى.

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