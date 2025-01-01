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بن غفير يحرض على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يحرض على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع



القدس المحتلة/سما/

 حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، مساء الأربعاء، على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر دعوة هي الثانية من وزير إسرائيلي خلال 24 ساعة.

وعبر منصة إكس، قال بن غفير: “الصور المروعة من سوريا تثبت أمرا واحدا: مَن كان جهاديا، يبقى جهاديا (..) لا يجب التفاوض معه”، وفق زعمه.

واعتبر أن “الحل الوحيد مع الرئيس السوري هو تصفيته”، على حد قوله.

وتابع الوزير اليميني المتطرف: “أحب الدروز في إسرائيل، وأُعانقهم بحرارة، وأقول لهم: علينا القضاء على رأس الأفعى”، على حد قوله.

ومساء الاثنين، دعا وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، إلى اغتيال الرئيس الشرع، زاعما أنه “إرهابي وقاتل وحشي”.

والأربعاء، شن الجيش الإسرائيلي، غارات جوية على نحو 160 هدفا بمحافظتي السويداء ودرعا المتجاورتين جنوبي سوريا ووسط دمشق، ما خلف قتيلا و18 جريحا بالعاصمة.

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