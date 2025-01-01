بريطانيا تدرس فرض عقوبات على كاتس بسبب مقترحه نقل فلسطينيي غزة إلى “مدينة إنسانية” في رفح

لندن/سما/

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه يدرس فرض عقوبات على وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بسبب مقترحه نقل الفلسطينيين من غزة إلى “مدينة إنسانية” في رفح.

وهذا أحدث مؤشر على تصاعد التوترات بين الحكومات الأوروبية وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاتس قال للصحافيين، الأسبوع الماضي، إنه أصدر تعليماته للجيش بالتحضير لإنشاء معسكر على أنقاض مدينة رفح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف كاتس أنه سيتم إدخال الفلسطينيين إلى المخيم بعد إجراء فحص أمني للتأكد من أنهم ليسوا عناصر من حماس، ولن يتم السماح لهم بالمغادرة، بحسب التقارير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، لصحيفة الغارديان البريطانية، إن الخطة تشبه “معسكر اعتقال”.

وقال لامي، أمام لجنة التنمية الدولية في البرلمان، اليوم الأربعاء، إنه “لا ينبغي لأي وزير دفاع أن يتحدث عن احتجاز أشخاص فعليا، غير قادرين على المغادرة على الأرجح، بالطريقة التي وصفها… أدين ذلك بأشد العبارات”.

وأضاف لامي، ردا على سؤال عما إذا كان ينوي فرض عقوبات على كاتس، أنه “لا يستطيع التعليق على العقوبات قيد الدراسة”، لكنه أشار إلى تعليقات مماثلة أدلى بها في السابق لإدانة وزراء إسرائيليين آخرين قبل أن يفرض عقوبات عليهم.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية، على الفور، على طلب التعليق.