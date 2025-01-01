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وزير الخارجية الأمريكي يبدي “قلقا بالغا” حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا-

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الأمريكي يبدي “قلقا بالغا” حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا-



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” حيال الضربات الاسرائيلية في سوريا وتريد وقف المواجهات.

وقال روبيو في حضور نظيره البحريني “نجري مناقشات مع الطرفين، مع كل الأطراف المعنيين، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة، لكننا قلقون للغاية”.

وقصفت إسرائيل الأربعاء المقر العام للجيش السوري في دمشق بعدما هددت بتكثيف ضرباتها ضد القوات الحكومية إذا لم تنسحب من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد ثلاثة أيام من اعمال عنف خلفت اكثر من 300 قتيل.

وأوضح روبيو أنه تشاور مع مختلف الأطراف هاتفيا ولكن من دون أن يحددهم.

وأضاف “نحن قلقون للغاية بالنسبة الى هذا الموضوع (…) آمل ان نتلقى أخبارا في وقت لاحق”، مؤكدا التوصل الى “وقف لاطلاق النار” الثلاثاء لكنه “خرق” بعد وقت قصير.

 

وفي وقت سابق، دعا الموفد الأمريكي توم براك جميع الأطراف الى البدء بحوار من أجل وقف لاطلاق النار في سوريا.

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