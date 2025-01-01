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بينيت وليبرمان يدعوان لتحركات جدية في إسرائيل لحماية دروز سوريا

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت وليبرمان يدعوان لتحركات جدية في إسرائيل لحماية دروز سوريا



القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس الوزراء السابق نفتالي بينت ووزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان إسرائيل إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات حقيقية وليست رمزية لوقف ما وصفوها بالـ"المجزرة ضد الدروز" في سوريا.

وقال بينيت في منشور عبر "إكس"، إنه "في هذه الأثناء، تتوالى التقارير الصعبة حول حملة قتل واغتصاب تشنها قوات الجولاني ضد أفراد من الطائفة الدرزية في سوريا.

يجب على إسرائيل أن تتحرك فورا، وليس فقط بإجراءات رمزية، لوقف هذه المذبحة، ويجب اتخاذ إجراء الآن لإنقاذ الأرواح".

وأضاف بينيت: "إخوتنا الدروز يقاتلون جنبا إلى جنب معنا، وللأسف، يسقطون أيضا إلى جانبنا، والآن يجب على دولة إسرائيل أن تقف إلى جانبهم في نضالهم العادل والإنساني".

بدوره، شدد ليبرمان على أن الوقت لا يحتمل الأعمال الشكلية، ويجب اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع هذه المجازر، مؤكدا على عدم التخلي عن الدروز في سوريا.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت قال إن "لدى إسرائيل التزاما أخلاقيا بحماية الدروز"، معتبرا أنها لا تبذل حاليا الجهد الكافي للدفاع عن دروز سوريا.

وقال غالانت إن "إخواننا الدروز هم شركاء في الرحلة وإخوة في السلاح، في إسرائيل وفي المنطقة ـ ولدولة إسرائيل التزام أخلاقي ومصلحة وطنية للمساعدة في الدفاع عن الدروز في سوريا".

وأضاف غالانت أن "دولة إسرائيل لا تبذل جهدا كافيا. في هذه الأوقات العصيبة، لا بد من قرار سياسي واضح وتوجيه سريع، مع تمكين جيش الدفاع الإسرائيلي من ضرب المهاجمين وحماية الدروز".

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