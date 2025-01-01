وزير الري المصري الأسبق: "سد النهضة" مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي (فيديو)

وأكد وزير الري الأسبق أن مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تخطيط أمريكي وتنفيذ إثيوبي.

وصرح بأن مصر تعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وتواجه تحديات معقدة تحيط بها من كافة الجهات، سواء في البحر الأحمر أو ليبيا أو السودان أو أثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك محاولات دائمة لـ"إلهاء" مصر وإضعاف دورها الإقليمي.

وأشار محمد نصر علام إلى أن قضية مياه النيل تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تستخدم للضغط على الدولة المصرية.

وأوضح في السياق، أن مصر كانت قد وقعت إعلان مبادئ مع السودان وإثيوبيا، وهو ينص على ضرورة الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بناء على دراسة استشارية دولية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا يعرف لماذا".

وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية