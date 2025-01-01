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وزير الري المصري الأسبق: "سد النهضة" مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي (فيديو) - سما الإخبارية

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وزير الري المصري الأسبق: "سد النهضة" مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي (فيديو)

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الري المصري الأسبق: "سد النهضة" مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي (فيديو)



القاهرة/سما/

قال محمد نصر الدين علام وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، إن "سد النهضة" مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرث مصر في السد العالي.

 

وأضاف محمد نصر الدين علام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، أن المخطط الأمريكي حول سدود إثيوبيا بدأ منذ عام 1964 كجزء من مشروع أكبر يستهدف التأثير على الأمن المائي المصري، في ظل تحركات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر نحو دعم الوحدة العربية.

وأكد وزير الري الأسبق أن مشكلة سد النهضة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تخطيط أمريكي وتنفيذ إثيوبي.

وصرح بأن مصر تعد دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وتواجه تحديات معقدة تحيط بها من كافة الجهات، سواء في البحر الأحمر أو ليبيا أو السودان أو أثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك محاولات دائمة لـ"إلهاء" مصر وإضعاف دورها الإقليمي.

وأشار محمد نصر علام إلى أن قضية مياه النيل تمثل إحدى أبرز الأزمات التي تستخدم للضغط على الدولة المصرية.

وأوضح في السياق، أن مصر كانت قد وقعت إعلان مبادئ مع السودان وإثيوبيا، وهو ينص على ضرورة الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل بناء على دراسة استشارية دولية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في تصريحات خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض، أن "الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا يعرف لماذا".

وأشار إلى أن السد تسبب في مشكلة بين مصر وإثيوبيا خلال السنوات الماضية، ويؤثر على حصة دول المصب من المياه المتدفقة، خاصة خلال فترة الجفاف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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