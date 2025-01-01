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مسؤول إسرائيلي كبير: تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من غزة

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي كبير: تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من غزة



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"قناة 13" العبرية، مساء الثلاثاء، إن تل أبيب وافقت على انسحاب أوسع من قطاع غزة وأبدت مرونة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد.


وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات في قطر "للقناة 13" مساء الثلاثاء بتحقيق تقدم ملحوظ على طريق صفقة الأسرى وأن الطريق إلى الصفقة أصبح ممهدا.

ووفقا للمصادر، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مرونة إضافية في انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وبالتالي تحقق تقدم في المحادثات.

وتجري محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس منذ أسبوع ونصف الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة، وقد أُحرز تقدم ملحوظ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب قرار نتنياهو ومجلس الوزراء بتبني موقف أكثر مرونة والاقتراب من موقف حماس في كل ما يتعلق بالوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن هذا انسحاب مؤقت فقط خلال الأيام الستين الأولى، مع نية استئناف القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار.

وصرح مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل بأن الهدنة تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق، إلا أن مصادر أخرى أكدت أن انطباعهم من المحادثة مع رئيس الوزراء هو أنه يرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، لكنه غير مهتم بإنهاء الحرب.

والاثنين، أفادت "القناة 13" بأن إسرائيل أعربت عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق، وصرح وزير كبير لاحقا للقناة بأن "نتنياهو يسعى للتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة".

وأوضحت مصادر في تل أبيب أنه في محاولة لتقريب وجهات النظر، قدمت إسرائيل خرائط جديدة تتعلق بانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من قطاع غزة كجزء من وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما المقترح في الخطة المطروحة.

ووفقا للمصادر، فإن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن القضايا الإقليمية آخذة في التقلص بعد مفاوضات مكثفة.

وفي وقت سابق، أكد ‏مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، أن مفاوضات ⁧غزة⁩ مستمرة وأن فريقي التفاوض لا يزالان في الدوحة⁩.

وقال ماجد الأنصاري إن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي يواصلان اجتماعاتهما غير المباشرة بشكل حثيث بالتنسيق مع الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة.

وصرح خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، بأن مفاوضات وقف إطلاق النار لا تزال في المرحلة الأولى بهدف الوصول إلى اتفاق مبادئ حول المفاوضات التي ستبدأ في المرحلة القادمة، مبينا أن العمل جار ومستمر على مدار الساعة في إطار دعم هذه الجهود وتكثيفها للوصول إلى اتفاق.

وأوضح أن الجهود القطرية مستمرة للوصول إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن بهدف سد الفجوة بين وفدي التفاوض والقضايا العالقة بينهما للوصول إلى اتفاق حول المبادئ التي من شأنها أن تساعد في المرحلة التالية من المفاوضات، مبينا أنه لا يمكن التنبؤ بمدى زمني محدد للمفاوضات.

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