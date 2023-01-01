الرابع خلال أيام: جندي إسرائيلي يصاب بجروح خطيرة خلال محاولته الانتحار

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة 12 الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بأن جنديا من وحدة المظليين حاول الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل قاعدة التدريب، وحالته خطيرة جدا.



وأشارت القناة إلى أن هذه هي الحالة الرابعة في محاولات الانتحار في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي خلال عشرة أيام.

وبحسب الإعلام العبري، تم نقل الجندي إلى المستشفى في حالة خطيرة جدا.

ويوم أمس الاثنين، أقدم جندي إسرائيلي يخدم في لواء "ناحال" على الانتحار داخل قاعدة عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق في ظروف الانتحار، وإن نتائج التحقيق ستُحال إلى النيابة العسكرية فور استكمالها. وأضاف أنه تم إبلاغ عائلة الجندي بالحادث.

ويُشار إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد انتحار جندي (24 عاما) يخدم في قوات الاحتياط وشارك لمدة عام في الحرب، وكان قد فقد اثنين من أصدقائه في هجوم 7 أكتوبر.

كما تم العثور، الأسبوع الماضي، على جندي ثالث وقد فارق الحياة، دون السماح بنشر اسمه، وتبين أنه لقي مصرعه إثر إقدامه على الانتحار.

وأظهرت معطيات غير رسمية ارتفاعا في عدد الجنود الإسرائيليين الذين أقدموا على الانتحار منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، مقارنة بالسنوات السابقة. فقد انتحر سبعة جنود بين أكتوبر ونهاية العام 2023، ثم ارتفع العدد إلى 21 حالة في عام 2024، وسُجلت منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن 15 حالة انتحار على الأقل.

ويرفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن العدد الدقيق لحالات الانتحار منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بالقول إنه سيُنشر مع نهاية السنة. ويعزو الجيش هذا الارتفاع إلى التوسع الكبير في عدد المجندين، لا سيما في صفوف قوات الاحتياط.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن معظم حالات الانتحار في سياق الحرب كانت في صفوف جنود الاحتياط أثناء الخدمة الفعلية.

مع ذلك، يشير تحليل الحالات وفقا لصحيفة "هآرتس" إلى تراجع في نسبة الانتحارات الناتجة عن ظروف شخصية لا صلة لها بالحرب. في المقابل سجل الجيش الإسرائيلي زيادة في الحالات التي يبدو أنها مرتبطة بتجارب ميدانية "قاسية" خلال القتال، ما انعكس على الوضع النفسي للجنود.