سموتريش يطلق تصريحات نارية ضد الشرع ويتعهد بدعم إسرائيلي قوي جدا لـ"دروز" جنوب سوريا

القدس المحتلة/سما/

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، واصفا إياهم بـ "المتطرفين الإسلاميين العنيفين"، ودعا الغرب إلى الانتباه من خدعهم.



وقال سموتريش: "المجزرة الوحشية التي ارتكبها نظام أحمد الجولاني بحق الدروز في جنوب سوريا تُثبت أنهم كانوا وما زالوا إسلاميين متطرفين عنيفين وقساة، وعلى الغرب ألا ينخدع هذا التلاعب".



وأضاف: "لا تستطيع إسرائيل الانسحاب تحت أي ظرف من الظروف من المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ، التي نحتاجها لحماية مستوطنات الجولان، وستواصل تل أبيب حماية الدروز في جنوب سوريا بكل ما أوتيت من قوة".

وفي السياق ذاته، دعا وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم الثلاثاء، إلى القضاء على الرئيس السوري أحمد الشرع بشكل فوري.

وكتب شيكلي عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نقف مكتوفي الأيدي في وجه نظام القاعدة الإرهابي النازي الإسلامي، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق. كل من يظن أن أحمد الشرع قائد شرعي مخطئ تماما - فهو إرهابي، وقاتل وحشي يجب القضاء عليه دون تأخير".

وشهدت مدينة السويداء جنوب سوريا، تصعيدا أمنيا واشتباكات مسلحة بدأت في حي المقوس وامتدت إلى قرى أخرى في أرياف المدينة، قبل أن تتدخل قوات وزارتي الداخلية السورية والدفاع، وتشتبك مع المجموعات المسلحة الدرزية.

وأدت الاشتباكات في آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى سقوط 166 قتيلا من الدروز والبدو وقوات الجيش السوري.

وكان وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة أعلن أنه تم التوصل إلى وقف تام لإطلاق النار في السويداء "بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "بدأ بتوجيه من القيادة السياسية، قبل وقت قصير، بمهاجمة آليات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري في السويداء، جنوب سوريا".