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94 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 58,573

الأربعاء 16 يوليو 2025 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
94 شهيداً خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 58,573



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن وصول 94 شهيدًا (منهم 7 شهداء انتشال) و252 إصابة  إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في تصريحها اليومي: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,573 شهيدًا 139,607 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 7,750 شهيدًا 27,566 إصابة.

وفيما يتعلق بشهداء لقمة العيش، فقد أكدت وزارة الصحة بغزة أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 7 شهداء وأكثر من 30 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيدًا وأكثر من 5,634 إصابة.

#الصحة #شهداء

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