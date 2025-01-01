انتهاء جلسة محاكمة نتنياهو اليوم "لأسباب أمنية"

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، الأربعاء، إن جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي كانت منعقدة اليوم، انتهت لأسباب أمنية إثر التطورات والمستجدات الحاصلة نتيجة الهجمات الإسرائيلية على سورية.

ووصل السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، مع استئناف محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن ملفات الفساد المتهم بها.

كما وصل المستشار العسكري لنتنياهو إلى المحكمة، وقد جرى توقف الجلسة لنحو نصف ساعة من أجل إحاطته بتحديث أمني.

وقال هاكابي لنتنياهو "الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) تحدث عن ما كان يعتبر في نظرنا بمثابة حملة مطاردة ساحرات في الولايات المتحدة، ومن الصعب جدا أداء المهمة التي انتخبك الشعب للقيام بها عندما تكون مقيدا بمسائل قانونية تشتت انتباهك عن وظيفتك".

وأضاف أن ترامب "يفهم كم هو صعب عندما تكون في وسط ولاية متوترة للغاية، أن تقضي هذا القدر الكبير من الوقت داخل قاعة المحكمة أمام قضاة غير منصفين. أعتقد أن الرئيس لا يحاول الانحياز لأي طرف مما يحدث في إسرائيل، لكنه يدرك من خلال تجربته الشخصية كم هو صعب أداء الوظيفة التي اختارك الشعب لأجلها".

وتركزت جلسة المحكمة اليوم حول الملف 1000 وعلاقة نتنياهو بمنتج الأفلام الأميركي – الإسرائيلي، آرنون ميلتشين، فيما قال المدعي العام بأن جزءا من الجلسة سيعقد خلف أبواب مغلقة.

وبخلاف جلسات المحكمة السابقة، منع القضاة الصحافيين من تصوير نتنياهو بعد أن دخلوا إلى قاعة المحكمة قبله.