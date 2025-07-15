أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين

غزة / سما /

علّقت حركة حماس، الأربعاء، على إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ممر جديد في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، على صفحته في "فيسبوك"، إن "قطاع غزة كله تحت سيطرة جيش الاحتلال"، مضيفا "وبالتالي فتح محور جديد لا يعني كثيرا من الناحية الميدانية العملية".

وتابع: "لكنه يؤكد على نوايا ومخططات الاحتلال طويلة الأمد بالبقاء داخل القطاع وعدم الانسحاب وعدم إنهاء الحرب".

وأبرز أن ذلك "يكذّب كل ما يدعيه على طاولة المفاوضات أو يبلغه للوسطاء، كما أنه منخرط في العملية التفاوضية نظريا من أجل الصورة للداخل وتخفيف الضغط الدولي".

وأكد: "لكنه لم يسلم خرائط جديدة منذ أسبوع كما يعلن في الإعلام وهذا هو الرد العملي جاء اليوم بفتح محور جديد يقسم خان يونس إلى نصفين".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أنه أقام ممرا جديدا في جنوب قطاع غزة، يقسم شرق مدينة خان يونس وغربها.

وأضاف، في بيان أنه "تم إقامة الطريق الذي أطلق عليه اسم ’ماجن عوز'، في الأسابيع الأخيرة من قبل الفرقة الـ36، التابعة لجيش الاحتلال، وسط جهود تهدف إلى إخلاء خان يونس من البنية التحتية للمقاومة"، حسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "اللواء المدرع 188 التابع للفرقة ولواء المشاة جولاني التقيا مؤخرا، بعد الانتهاء من الممر الجديد، الذي يقسم خان يونس".