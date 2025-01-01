  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استقبال رسمي لأسرى محررين نقلوا من مصر إلى تركيا بتعليمات الرئيس عباس

الأربعاء 16 يوليو 2025 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقبال رسمي لأسرى محررين نقلوا من مصر إلى تركيا بتعليمات الرئيس عباس



رام الله / سما /

انتقل عدد من الاسرى المحررين المقيمين في مصر إلى تركيا.

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة مباشرة من الوزير ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، استقبل كل من رائد أبو الحمص رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللواء ناصر عدوي مدير الأمن الخارجي والعلاقات الدولية في جهاز المخابرات، والدكتور فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، وعبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، كوكبة من الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر، والذين نُقلت استضافتهم إلى تركيا.

وتأتي هذه الخطوة في اطار التعاون والتكامل بين الهيئة وجهاز المخابرات العامة ونادي الأسير، بحيث يشكل ذلك سياسة عامة تصب في خدمة محررينا، وبذل كل الجهود الممكنة للتسهيل عليهم وتحقيق الاستقرار لهم، حيث بذلت جهود عظيمة من قبل جهاز المخابرات العامة وضباطه على مدار اسابيع بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أوصلتنا لهذه النتيجة المتمثلة بتأمين نقل اقامة واستقبال عدد من محررينا الابطال.

و أكدت المؤسسات الثلاث على أن هذه التجربة من العمل المشترك ، ستكون بمثابة انطلاقة فعلية لمعالجة قضية الأسرى العالقين في القاهرة، وستكثف الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة للحصول على موافقة لاستضافة أسرى محررين، علماً أن ثلثي الأسرى المحررين المبعدين لا زالوا في استضافة العاصمة المصرية القاهرة.

وتقدمت المؤسسات الثلاث وبالنيابة عن الرئيس والقيادة الفلسطينية بالشكر لجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ، على استضافتهم لأسرانا المحررين المبعدين، وان دل هذا على شيء فإنه يدل على المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقومية والدينية لدى هذه الدول، والتي اخذت على عاتقها أن تكون السباقة في الانتصار لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الثلاث الأشقاء والاصدقاء في المحيط الاقليمي والعالمي أن يكون لديها ذات الجاهزية التي حققتها الدول المستضيفة لأسرانا المحررين الأبطال، لأن في استضافتهم واكرامهم انتصار للقضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها، وفيها رفضا للاحتلال الاسرائيلي كآخر احتلال على وجه الكرة الأرضية.

#الرئيس عباس #مصر #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

تزامنا مع اجتماع مصري قطري إسرائيلي بالقاهرة.. توافق جديد في بنود اتفاق وقف حرب غزة

قطر تكشف عن آخر تفاصيل وكواليس مفاوضات وقف النار في غزة: اللقاءات مستمرة دون سقف زمني ..

"إسرائيل" تتحرك سياسيا لمواجهة خطط الجيش المصري

الغارات الإسرائيلية توقع عشرات الضحايا بينهم قيادي في حماس.. والمقاومة تكشف عن محاولة أسر جندي

وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن قطع الكهرباء والماء عن مكاتب الأونروا

السيسي يعلق على تصريحات ترامب بعد اعترافه بتمويل سد النهضة الإثيوبي

صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!

الأخبار الرئيسية

ماجين عوز

أول تعليق من حماس على "تقسيم" خان يونس إلى نصفين

ترامب يلتقي رئيس الوزراء القطري وسط محادثات اتفاق غزة

6032617159252887680

الجيش الإسرائيلي يعلن عن شق محور جديد لفصل مدينة خان يونس

صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!

انتهاء اجتماع الكابنيت الاسرائيلي دون التوصل إلى قرارات حول المدينة الإنسانية برفح..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية