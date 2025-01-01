استقبال رسمي لأسرى محررين نقلوا من مصر إلى تركيا بتعليمات الرئيس عباس

رام الله / سما /

انتقل عدد من الاسرى المحررين المقيمين في مصر إلى تركيا.

بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة مباشرة من الوزير ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، استقبل كل من رائد أبو الحمص رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، واللواء ناصر عدوي مدير الأمن الخارجي والعلاقات الدولية في جهاز المخابرات، والدكتور فائد مصطفى سفير دولة فلسطين في تركيا، وعبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، كوكبة من الأسرى المحررين المبعدين إلى مصر، والذين نُقلت استضافتهم إلى تركيا.

وتأتي هذه الخطوة في اطار التعاون والتكامل بين الهيئة وجهاز المخابرات العامة ونادي الأسير، بحيث يشكل ذلك سياسة عامة تصب في خدمة محررينا، وبذل كل الجهود الممكنة للتسهيل عليهم وتحقيق الاستقرار لهم، حيث بذلت جهود عظيمة من قبل جهاز المخابرات العامة وضباطه على مدار اسابيع بالتعاون والتنسيق الكامل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أوصلتنا لهذه النتيجة المتمثلة بتأمين نقل اقامة واستقبال عدد من محررينا الابطال.

و أكدت المؤسسات الثلاث على أن هذه التجربة من العمل المشترك ، ستكون بمثابة انطلاقة فعلية لمعالجة قضية الأسرى العالقين في القاهرة، وستكثف الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة للحصول على موافقة لاستضافة أسرى محررين، علماً أن ثلثي الأسرى المحررين المبعدين لا زالوا في استضافة العاصمة المصرية القاهرة.

وتقدمت المؤسسات الثلاث وبالنيابة عن الرئيس والقيادة الفلسطينية بالشكر لجمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ، على استضافتهم لأسرانا المحررين المبعدين، وان دل هذا على شيء فإنه يدل على المسؤولية الانسانية والاخلاقية والقومية والدينية لدى هذه الدول، والتي اخذت على عاتقها أن تكون السباقة في الانتصار لنضالات وتضحيات الشعب الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الثلاث الأشقاء والاصدقاء في المحيط الاقليمي والعالمي أن يكون لديها ذات الجاهزية التي حققتها الدول المستضيفة لأسرانا المحررين الأبطال، لأن في استضافتهم واكرامهم انتصار للقضية الفلسطينية بكافة تفاصيلها، وفيها رفضا للاحتلال الاسرائيلي كآخر احتلال على وجه الكرة الأرضية.