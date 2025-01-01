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كاتس: إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا وستفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها

الأربعاء 16 يوليو 2025 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا وستفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها



القدس المحتلة/سما/

قال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن على النظام السوري أن يترك أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء وشأنهم، مطالباً بسحب القوات السورية إلى الخلف من المنطقة.

وأكد كاتس أن إسرائيل أوضحت مسبقاً أنها لن تتخلى عن الدروز في سوريا، مشيراً إلى أن تل أبيب ستواصل فرض سياسة نزع السلاح التي قررتها في المنطقة الجنوبية من سوريا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيستمر في مهاجمة مواقع قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، ملوحاً بأن إسرائيل سترفع قريباً مستوى الردود العسكرية إذا لم يستجب النظام السوري لما وصفها بـ"الرسالة الواضحة".

#كاتس #الدروز #سوريا

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